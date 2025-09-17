Enrique Meléndez, director de la Cátedra de Cine de Avilés: "El cine es representación de su sociedad y no puede dejarla a un lado"

¿Cómo arranca este nuevo curso de actividades de la Cátedra de Cine?

Pues arrancamos muy bien, con fuerzas, intentando replicar un poco las dinámicas que funcionaron el año pasado. Ya el curso que hicimos sobre Expresionismo Alemán el año pasado tuvo una muy buena acogida, podríamos hablar incluso de un gran éxito, y este año hemos decidido replicarlo, en este caso destinado al “Fantaterror”. Y luego además nos ha surgido la oportunidad de colaborar con otra cátedra de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Granada para intentar aprovechar septiembre y octubre para atraer público y estudiantes a las actividades de la cátedra. Hemos intentado también concentrar ahora una serie de actividades en estos primeros compases del curso, que es cuando los alumnos no tienen muchos compromisos. Estamos muy contentos.

Este jueves arrancan con unas jornadas sobre cine, sostenibilidad y justicia social ¿Cómo afronta el cine la posición de ser agente divulgador en estas materias?

El cine no deja de ser un agente de cambio. Cuando estamos hablando de cultura de masas, estamos hablando de educación de la sociedad y el cine juega un papel fundamental, tanto en los temas que trata como en los propios comportamientos que ejerce. Y eso es un poco lo que queremos afrontar desde la cátedra. En este caso ha sido una iniciativa que parte de la agrupación de cátedras destinadas a sostenibilidad y a los desafíos del cambio climático. Bueno, pues nos comentaron la posibilidad de colaborar con ellos y estamos abiertos siempre a colaborar con todos los agentes culturales que sean posibles. La idea fue agrupar una serie de objetivos de desarrollo sostenible en dos grandes temas. Uno que es el de sostenibilidad y desafíos del cambio climático y el otro el de justicia social. No sólo por los temas a tratar sino porque cómo se rueda hoy en día no es lo mismo que hace una o dos décadas. El cine juega un papel de activismo social y de inclusión social por los colectivos que ahora mismo se ven en el cine. Lo que no se ve no existe, y si en la pantalla se está poniendo distintas realidades, eso nos puede ayudar a mejorar en algunos aspectos como sociedad. El cine es representación de su sociedad y no puede dejar al lado.

En los últimos años, han crecido las críticas a la industria del cine y se acusa en muchas ocasiones de estar ideologizado y hacer activismo.

Desde el primer momento el cine ha sido ideología. Fue herramienta ya desde los años 30 para intentar transformar la sociedad o para vender una clase de discurso en función de quién fueran los promotores. Hace 40 años seguía siendo ideología y el cine que nos ha vendido Hollywood sigue siendo la ideología imperante. Hoy en día lo que parece es que somos más conscientes de ello. La sociedad está más educada y sabe cuándo algo tiene una mayor o menor carga ideológica. Lo que pasa es que ahora esa carga ideológica no es la tradicional. Lo que se está produciendo es un cambio en esa ideología y es lo que quizá llama la atención. Es decir, que ese cambio de ideología igual también está destinado a traer nuevos públicos. Yo creo que la ideología forma parte de nuestro día a día, no podemos separar lo que es política de vida diaria del deporte, el arte o cualquier otra actividad que ejerzamos como seres humanos en una sociedad porque sería perder una parte del análisis que es fundamental para comprender lo que está aconteciendo.

La semana que viene inicia Fantaterror. ¿En qué consistía este género?

Pues esa es la oportunidad que vamos a tener además ahora para estudiarlo. Realmente es una de estas grandes iniciativas que siempre pasa un poco desapercibida de la historia del cine español. Y en definitiva es un cine en el cual se unen una serie de temas que no son los tradicionales y en el que se intentan explorar todos esos monstruos que nos estaban llegando de las grandes superproducciones de Hollywood y aplicar una visión hispana. Me vienen a la cabeza ahora mismo las obras de Amando de Ossorio, la idea del caballero y las ruinas que también tenemos en España. Surge aquí una experiencia que es muy interesante que luego también es aprovechada por el Destape, porque la fantasía y el terror no son temas en los que la censura ponía mucha dedicación. Así, aprovechaban para hacer una serie de críticas que se deslizaban fuera de los márgenes de la censura.

¿Es un género desconocido?

Es el gran desconocido. Creo que a la gente cuando le preguntas por cine español no se le viene a la cabeza el “Fantaterror” y es una de las que luego ha tenido una gran influencia a partir del “Día de la Bestia”, por ejemplo, que es una película que todo el mundo conoce. Es ese legado que está recuperando del “Fantaterror” español también. No le damos el valor que tiene, pero cumple con la necesidad de cubrir esa parte del cine fantástico y el cine de terror en el que España tiene unos grandes representantes y ha influido mucho en las generaciones posteriores.

Asumió el cargo a principios del año pasado. ¿Qué sabor de boca le dejó su primer curso como director?

Pues realmente es maravilloso que el Ayuntamiento de Avilés y la Universidad de Oviedo confiaran en mí y me dieran la oportunidad para poder trabajar y poder volcar un poquito de este trabajo y de este gusto que tengo por el cine. Vistos estos dos años, creo que hemos dado continuidad a la buena labor que había hecho Diana, que había cogido la Cátedra, la había reflotado y realmente la había puesto en el mapa otra vez. El primer año fue de darle continuidad y yo creo que este ya de consolidación. La gente está más activa, tenemos más seguidores en redes sociales, las actividades cada vez van llenándose de más gente y que creo que estamos cumpliendo lo marcado. Me encantaría seguir vinculado a la Cátedra y espero que por muchos años si siguen depositando su confianza en mí, yo intentaré siempre hacerlo mejor.