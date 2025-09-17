La Plata, en Castrillón, homenajea a su vecina más longeva, Justa López

La Asociación de Vecinos La Plata-Ferralgo se prepara para un homenaje especial este domingo, 21 de septiembre, en el centro La Unión. En concreto, la localidad castrillonense rendirá honores a su socia de mayor edad, que en esta ocasión es Justa López Hernández, vecina de La Plata desde los años 50 hasta su traslado a Piedras Blancas junto a su familia tras la pandemia.

Coincidiendo con el "boom" de Ensidesa, López Hernández se trasladó a los 15 años a Avilés junto a su hermana Mari y ejerció como repostera y confitera en la popular confitería Gil de la calle La Fruta. Posteriormente, conoció a su futuro marido, Juan Díaz, con el que a mediados de los 50 se mudó a La Plata, donde se instalaron en "La Casona", una vivienda de estilo indiano y propiedad de una familia de origen cubano y donde residían varias familias. Ya a finales de década, el propio Díaz, albañil de profesión, comenzó a levantar una vivienda cerca de "La Casona". Allí nació Almudena, su hija. "Estamos muy emocionados con el homenaje", declaró Díaz, que explicó que su madre, que aún no conoce la cita en su honor, fue diagnosticada con alzhéimer el pasado año. "De vez en cuando suele preguntar por algún vecino. Estamos ilusionados porque el homenaje le ayude a acordarse de cosas", comentó Almudena Díaz.

La fiesta dará comienzo el domingo a las 11.00 horas, con una misa en la iglesia-monasterio San Miguel de Quiloño. A las 12.00 horas se celebrará una sesión vermut y a las 14.30 horas será la comida de hermandad y se entregará una botella de vino y bollo preñau a los socios. En ese momento, se realizará el homenaje con un regalo "especial" y aún secreto para Justa. La jornada continuará con la actuación del dúo "Villa del Adelantado" y, más tarde, del dúo "Sueños".