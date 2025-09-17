La Policía Nacional patrulla a caballo en Avilés
Dos agentes de la sección de Caballería recorren el casco antiguo de la ciudad a lomos de sus equinos
I. G.
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía montados sobre sus caballos causaron esta mañana sorpresa entre los avilesinos que paseaban por el casco histórico y parques de la ciudad. Los agentes a caballo forman parte de la Sección de Caballería de la Policía Nacional de la Unidad Central de Madrid que se encuentra estos días en Asturias para reforzar la seguridad en Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo. Pero además, se distribuyen por distintas ciudades como Avilés en el marco de la función preventiva que desarrollan estos agentes.
Los agentes fueron objeto de fotografías por parte de los avilesinos en varios puntos del casco histórico como es el caso del Parche, el barrio del Carbayedo, la calle La Cámara, Galiana e incluso el claustro de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde los alumnos del colegio homónimo tuvieron tiempo para acariciar a los animales. "Patrullar a caballo es similar, la cuestión está en saber manejar el vehículo", señaló uno de los dos policías montados.
Una de las ventajas de las patrullas a caballo es que los agentes tienen más visibilidad y además su capacidad de reacción e intervención es mayor que a pie o en coche, ya que también es más fácil y más rápido el acceso a determinadas áreas en las que es más difícil acceder en vehículo.
