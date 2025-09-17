Las obras de renovación de redes y aceras del tramo de la calle de La Cámara más próximo a la plaza de La Merced conllevaron este martes el primer día de cortes de tráfico en la zona. Esa situación se repetirá durante la jornada de hoy para permitir así la mejora del firme de la calzada, por la que volverán a circular vehículos una vez finalice el asfaltado, además de completar el ensanchamiento de las aceras que ya se puede apreciar. Esta actuación encara ahora su recta final después de semanas de trabajo en el entorno de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Primeros cortes por el reasfaltado de La Cámara

Los cortes al paso de vehículos seguirán el mismo guion que ayer, es decir, serán ejecutados entre las 8.00 y las 19.00 horas y afectará a varios tramos de las calles contiguas. Así, por ejemplo, se volverá a cortar al tráfico un tramo de la calle José Cueto, entre José Manuel Pedregal y La Cámara. Solo se permite el acceso de vehículos hacia los garajes, aunque con posibles limitaciones concretas, en función del avance de los trabajos.

Las paradas de autobús de las calles Pedro Menéndez, La Cámara y la avenida Alemania para las líneas L1, L5, L11 y L17 serán anuladas. La compañía informará mediante anuncios sobre los cambios que se realicen en las rutas como consecuencia de estos trabajos. Los cortes en el acceso a la calle Cuba únicamente afectaron al tráfico ayer. En cualquier caso, desde ayer y hoy, la firma que ejecuta la renovación de redes y pavimentos ha colocado señalización disuasoria en las calles cercanas avisando de los cortes.