El Puerto de Avilés busca adaptar sus muelles (con nuevas inversiones) para la eólica marina en plena crisis de Windar

Cuando arrecia la crisis laboral en Windar, que hace pocos días anunciaba por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores, el Puerto de Avilés ha querido dejar clara su apuesta por la eólica marina y otras energías renovables. El consejo de la Autoridad Portuaria acordó ayer que presentarán alegaciones a las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de adaptación física de la infraestructura portuaria destinada a la eólica y otras renovables marinas. Esa iniciativa se enmarca en una convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que se encuentra en fase de audiencia pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. Lo que quiere hacer valer el Puerto de Avilés ante el Estado es su condición de "centro de fabricación, almacenamiento, montaje y embarque de grandes piezas" para proyectos de eólica marina en diversos lugares del mundo, es decir, que sus muelles son referente para la industria.

Cifras en crecimiento exponencial

El director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, explicó a los miembros del consejo que el Puerto de Avilés se convirtió hace más de 13 años en punta de lanza de este tipo de operativas en el conjunto de los puertos de titularidad estatal y hoy es "uno de los principales enclaves" en este sector. De hecho, agregó Muñoz-Calero, desde enero de 2012 el puerto avilesino supera las 18.000 piezas eólicas embarcadas para aproximadamente una treintena de proyectos de parques terrestres y marinos. "El acceso a fondos para nuevas inversiones es una prioridad porque queremos seguir mejorando nuestra capacidad e infraestructuras", abundó el director de la Autoridad Portuaria. Agregó que, año a año, van creciendo con las empresas. Tanto es así que "los tamaños y pesos se multiplican" exponencialmente. La propia Windar es la que ha generado parte importante de esa demanda en estos años, aunque ahora aduce falta de carga de trabajo por la paralización de los grandes proyectos.

"Sin puertos no hay eólica"

Lo que defiende el Puerto cuando todavía arrecian los efectos de la paralización del mercado de los parques eólicos marinos (offshore), tanto en Estados Unidos como en Europa, invadida por la competencia asiática, es que los muelles locales tienen ventajas para que empresas del sector continúen apostando por mantener su arraigo, dada la proximidad a los puntos de fabricación; las conexiones que facilitan la llegada de las piezas directamente a pie de agua; la disposición de tecnología para atender las exigencias de este tipo de piezas y el capital humano de la Autoridad Portuaria y su comunidad del Puerto, con estibadores, gruistas, operadores de cualquier maquinaria… con amplia experiencia en este tipo de operativas.

En este sentido, el director de la Autoridad Portuaria defendió que "lo razonable" es pensar que el puerto va a necesitar inversiones específicas para este tipo de proyectos. "La eólica marina no existiría sin los puertos", certificó. "De ahí", continuó diciendo, "que sean necesarias ayudas para desarrollar estos proyectos en todo su potencial en Avilés", considerado a ojos de sus gestores como "uno de los principales enclaves del Cantábrico en materia de producción y embarque de componentes para parques eólicos en alta mar".

Tráficos

Ramón Muñoz-Calero también habló en el muelle de Arcelor de la evolución de los tráficos del puerto, donde se prevé un "ligero" incremento, tal como, aclaró, estaba estimado en el plan anual de empresa. "Concretamente, los tráficos de Arcelor están ayudando y están siendo de los que más incremento están teniendo en este en este año, en especial la bobina que precisamente estamos viendo hoy -por ayer- cómo se carga", señaló mientras las grúas cargaban bobinas en un barco con destino a Portugal, una labor que comenzó a primera hora de la mañana y preveía extenderse durante la tarde, antes de levar anclas y realizar una travesía de algo más de un día hasta Setubal y Aveiro.

"La previsión es que en esta terminal (la de ArcelorMittal) cerremos el año con unas 800.000 toneladas y que el Puerto acabe el año con un crecimiento en torno al 2%, cerca de los 4,7 millones de toneladas sumando los graneles sólidos, los líquidos y la mercancía general", destacó el director de la Autoridad Portuaria, quien no dudó en afirmar que existe "un momento de incertidumbre internacional" y eso conlleva, entre otras cuestiones que "haya tráficos que estén sufriendo algo más y otros, sin embargo, se incrementan como es el caso de la bobina de Arcelor, los carbones o el zinc, que el año pasado había sufrido una bajada en la exportación".

Despedidos de Windar

Por su parte, el grupo de trabajadores de Windar Wind Services (WWS) desplazado por motivos laborales a Fene (La Coruña) el pasado enero reclama, ante el anuncio de despidos, ser recolocados o, como solución provisional acudir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Aseguran que la carga de trabajo en Asturias se reactivará antes de final de año cuando a ellos ya se les ha comunicado que finaliza su etapa en Galicia y tendrán que dejar las viviendas el próximo 30 de septiembre. Fuentes del colectivo de trabajadores de WWS (filial de Windar Renovables) trasladado a Fene aseguran que quieren volver a Asturias y que "no nos tiene porqué afectar la política de Trump cuando se está trabajando con subcontratas", señalaron.