La recreación de Pedro Menéndez pide relevo

La asociación que programa la recreación del reclutamiento llama a la juventud a participar en los actos

Por la izquierda, Benjamín Iglesias, Carmen Menéndez, la concejala de Cultura Yolanda Alonso y Pilar Rodríguez, ayer, durante la presentación de la actividad.

Por la izquierda, Benjamín Iglesias, Carmen Menéndez, la concejala de Cultura Yolanda Alonso y Pilar Rodríguez, ayer, durante la presentación de la actividad.

I. G.

Avilés

Ya está todo listo para la undécima recreación histórica que repasará el alistamiento que Pedro Menéndez realizó en las jornadas previas a su viaje a las Américas, allá por el siglo XVI. La cita será el primer fin de semana de octubre, desde el día 3 al 5.

La asociación "Pedro Menéndez" ha elaborado un completo programa, similar al del pasado año al contar de nuevo con la participación de grupos de recreación histórica de varios puntos del país como Cantabria y Valladolid. Pilar Rodríguez, presidenta de "Pedro Menéndez", apeló a la juventud para que la recreación tenga continuidad en años venideros.

El papel de Pedro Menéndez recae de nuevo en el actor Pablo Castañón, apoyado por el elenco de José Rico Producciones. La recreación analiza varios pasajes como la mesa de los mareantes en la que el marino avilesino explicó a los marineros su empresa de atravesar el océano Atlántico, también habrá tiempo para repasar el relato histórico de la reunión del Adelantado con la nobleza y los comerciantes de la época, entre otros. Las danzas renacentistas volverán a formar parte de un intenso programa al que se sumará el grupo de baile tradicional "Ximielga la saya".

