Saint-Gobain propone un nuevo convenio para las divisiones de Glass y Sekurit de Avilés

La dirección de Saint-Gobain Cristalería ha informado este miércoles a la representación de los trabajadores su decisión de denunciar de forma expresa el convenio colectivo de la empresa, que se encuentra en vigor hasta el próximo día 31 de diciembre.

Es intención de la dirección de la empresa promover la negociación de un convenio colectivo aplicable exclusivamente al centro de trabajo de Avilés, abandonando con ello la actual unidad de negociación, que afecta a las actividades de Glass y Sekurit.

La dirección de Saint-Gobain ha informado a los sindicatos con representación en la empresa (CCOO, UGT, CGT y CSI) de que ha dado traslado de su decisión a la autoridad laboral.

Fuentes sindicales han indicado que la intención de la empresa es negociar a la baja las condiciones laborales de los trabajadores de la fábrica de Avilés, tal como va a impulsar a partir de ahora con un nuevo convenio específico.

La empresa considera que la negociación de un convenio específico para el centro de Avilés permitirá adaptar de manera más eficaz las condiciones laborales a la realidad productiva, organizativa y social del centro, favoreciendo así un marco de relaciones laborales más equilibrado, transparente y participativo, tal como ha explicado a los sindicatos.

El ámbito funcional del convenio será el conjunto de condiciones laborales de los trabajadores del centro de Avilés, incluyendo, entre otras materias, la jornada laboral, el sistema de retribuciones, la clasificación profesional, las modalidades de contratación, el régimen disciplinario y la salud laboral.

También se abordarán otros aspectos como la formación profesional, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y los derechos sindicales y de representación.

Para tal fin, se ha propuesto la constitución de una mesa negociadora y ha solicitado a los representantes legales de los trabajadores que designen a sus integrantes para iniciar las conversaciones en el plazo más breve posible.