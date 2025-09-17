Los veteranos de Lepanto honran a Pedro Menéndez

La asociación de veteranos de la Armada "Lepanto" ha organizado un año más un homenaje al Adelantado de La Florida, el marino avilesino Pedro Menéndez. Será hoy, coincidiendo con su fecha de fallecimiento, de la que se cumplen 451 años. Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una misa en la iglesia de San Antonio de Padua en la memoria de Pedro Menéndez. Además, la cita religiosa servirá para recordar a los fallecidos de la asociación de veteranos. Una vez finalizados los oficios, los miembros de este colectivo se desplazarán hasta el parque del Muelle, presidido por una estatua del conquistador de La Florida y fundador de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, que está hermanada con Avilés. Ya en El Muelle, los miembros de "Lepanto" realizarán una ofrenda floral en recuerdo del marino en un acto en el que participará por primera vez el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, según confirmaron desde la asociación de veteranos de la Armada.

Esta jornada será la antesala de la XI Recreación del Alistamiento que Pedro Menéndez realizó por las calles de Avilés, que se desarrollará durante el primer fin de semana de octubre, del día 3 al 5, y está organizada por la asociación "Pedro Menéndez". Esta propuesta devolverá a Avilés al siglo XVI con vestimentas de época, entre otras representaciones teatrales a pie de calle.