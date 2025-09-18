Los actores ciegos reclaman "abrir nuevos horizontes"

"La industria del cine debe abrir nuevos horizontes. ¿Por qué no puedo ser la mujer del anuncio de Nocilla?". Esa fue la pregunta que se planteó la actriz Belén González del Amo este miércoles durante el taller de radio de las jornadas "DiversAvilés", destinadas a promover la diversidad, la inclusión y la participación en la cultura de todas las personas independientemente de su situación y condición. Así, González del Amo, invidente, planteó la dificultad de acceso a las audiciones para las personas invidentes, las cuales no suelen ser tenidas en cuenta para postularse como candidatas a papeles que no fueron concebidos para personas con ceguera.

Junto a González del Amo estuvieron el director de cine y de teatro Emilio Barrachina y el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández, quien se encargó de moderar el podcast en la Factoría Cultural de Avilés. Durante el encuentro, los tres repasaron distintas cuestiones de la industria del cine y del teatro haciendo especial hincapié en aquellas que atañen a personas con ceguera, sordera u otras condiciones, entre ellas la necesidad de ampliar el abanico para facilitar el acceso al cine o al teatro. "Si una audición busca a una mujer de entre 20 o 30 años, no entiendo por qué no puedo hacer el cásting", lamentó González del Amo.

A colación, Barrachina comentó que, en una de sus obras, uno de los intérpretes sufrió recientemente un accidente que le obligará a estar en silla de ruedas durante varios meses, coincidiendo con el estreno de la obra en el teatro Palacio Valdés el próximo mes de enero. Así, tras meditarlo, se decidió que la función siguiese adelante incluyendo la silla de ruedas en la trama. "El personaje tomó una dimensión y una profundidad que no tenía antes de la silla de ruedas. Cuando se recupere la mantendremos", afirmó el director, ejemplificando así una idea que el propio Barrachina expuso instantes antes: "En cine y teatro, cuando planteas un casting de actores, lo que buscas es verdad".

Además, Fernández también trató la estigmatización y estancamiento de los personajes, como ocurre con las personas racializadas, a las cuales se las acota a papeles de esclavos o delincuente en gran parte de los proyectos. "Si eres buena actriz, puedes hacer cualquier papel", comentó el periodista y escritor de LA NUEVA ESPAÑA, a lo que la actriz respondió que "debemos seguir luchando y la industria debe abrir horizontes".

Entre las razones que podrían poner barreras a las personas con ceguera, sordera u otras condiciones en la interpretación, los participantes en el podcast trataron la búsqueda del éxito de las piezas fílmicas o teatrales. "Importan las cifras y lo que se quiere es vender", comentó Barrachina, que planteó que, a día de hoy, tal vez no existen rostros con ceguera conocidos "que llenen las salas con películas de grandes presupuestos", y añadió: "Hay que trabajar para que las productoras entiendan que ser más real es mejor para el resultado final".

Por otro lado, durante el encuentro, González del Amo habló de "La Gaviota", una obra dirigida por Chela de Ferrari en la que ocho de los once actores son ciegos. "Ninguno de los personajes lo era, pero había algo que no veían y a Chela se le ocurrió cegarlos", comentó la actriz, que destacó la labor de De Ferrari por su "apertura a escuchar y aprender de los actores". Por su parte, Barrachina reflexionó sobre su labor como director, ahora centrada en los teatros. "El cine está en un momento complicado. La industria vuelve a la era de los grandes estudios y el cine independiente sufre. El teatro es una oportunidad para dar salida a las cuestiones que planteo", concluyó el director.