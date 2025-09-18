Avilés Acción anima al alumnado a grabar cortos
El programador del festival de cortometrajes Avilés Acción, David Rodríguez, acudió al colegio San Fernando para presentarles el certamen y animar al alumnado de 4º de ESO de la asignatura de Expresión Artística a participar en el concurso dedicado a los jóvenes. Entre otras cuestiones, Rodríguez explicó al alumnado los pasos a dar para crear diferentes proyectos cinematográficos orientando las indicaciones al concurso escolar en cuestión. Les aconsejo que formen grupos, apuesten por una idea, elijan el género cinematográfico, escribir un guion y distribuir el papel de cada uno en la obra.
