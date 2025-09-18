La cofradía del Yumay nombra gastrónomos de honor y mérito
M. M.
Avilés
La Cofradía de Gastrónomos del Yumay celebrarán hoy en la sidrería de Villalegre que es sede de la entidad, a las 19.45 horas, la entrega de galardones "Gastrónomos de Honor", que han recaído en el maestro gaitero Vicente Prado Suárez "El Pravianu" y el maestro cortador de jamón Santiago Martínez Samitier. Por su parte, el reconocimiento "Gastrónomos de mérito" corresponde en esta ocasión a la Cofradía de la Buena Mesa de la mar de Salinas y a los Amigos de la Sidra Brut y el Cava. Esta actividad se enmarca en el Certamen Internacional del Jamón Ibérico "Grande Covián".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La razón por la que rehabilitar el café Colón costará el doble del presupuesto inicial
- Primera operación de Marítima Junquera en el muelle de Arcelor en Avilés: más de 200 bobinas de la acería con destino a Portugal
- Temor en las auxiliares por el impacto de la falta de proyectos en Windar
- ¿Es un comentario de chigre', pregunta el PP al PSOE por calificar los despidos de Windar de 'situación coyuntural
- Avilés se queda sin pisos de alquiler en su estreno como ciudad universitaria: 'Los que están a precio se venden en horas
- La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos
- Avilés apura el suelo edificable: estas son las zonas (en el corazón de la ciudad) con nuevas promociones
- Herido un motorista en Avilés, al caerle encima una gran rama cuando estacionaba en una calle de Villalegre