La cofradía del Yumay nombra gastrónomos de honor y mérito

La Cofradía de Gastrónomos del Yumay celebrarán hoy en la sidrería de Villalegre que es sede de la entidad, a las 19.45 horas, la entrega de galardones "Gastrónomos de Honor", que han recaído en el maestro gaitero Vicente Prado Suárez "El Pravianu" y el maestro cortador de jamón Santiago Martínez Samitier. Por su parte, el reconocimiento "Gastrónomos de mérito" corresponde en esta ocasión a la Cofradía de la Buena Mesa de la mar de Salinas y a los Amigos de la Sidra Brut y el Cava. Esta actividad se enmarca en el Certamen Internacional del Jamón Ibérico "Grande Covián".