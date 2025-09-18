La fotógrafa sorda Marta López hilvana la vida de su abuela en imágenes

Marta López es sorda, pero sobre todo es fotógrafa y este miércoles inauguró la exposición de su proyecto "Güela", un trabajo fotográfico centrado en su abuela, Mercedes Puertas, con el que trata de hacer una labor memorial y documental sobre la vida en el pueblo de su abuela, su traslado a Avilés y su vida laboral, ligada de principio a fin a la costura. La muestra forma parte del festival "DiversAvilés" y estará abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre en la Factoría Cultural.

La mañana para López arrancó con un taller de fotografía analógica, una de sus grandes pasiones, a la que siguió la inauguración de su exposición. En la muestra, la fotógrafa recorre los recuerdos compartidos con su abuela. Así, recoge varias imágenes en las que Puertas está comiendo en su casa, algo estrechamente vinculado a la avilesina. "Cuando salía del colegio solía comer en su casa y, si no me contaba un cuento, yo no comía", detalló López, rememorando uno de los tantos recuerdos que trató de plasmar en sus imágenes, a lo que se suma situaciones que "me llevan a ella".

La fotógrafa Marta López, en la presentación de su exposición "Güela". / Luisma Murias

Recordar e inmortalizar para prevenir los "fallos" de la memoria, como la confusión de rostros que, precisamente, son protagonistas por no aparecer. Y es que López defendió en la visita guiada que "para hacer un retrato no es necesario mostrar la cara de la persona". Así, la exposición cuenta con muchas imágenes que, lejos de ser retratos convencionales, profundizan en la personalidad de la protagonista. Unas manos que, durante décadas, se han dedicado a la costura y a las tareas del hogar o una mesita de noche plagada de aspectos personales: un reloj, una fotografía, un tapete de punto... "Sus manos tienen mucha historia que contar sobre ella. Todo lo que ha ganado en su vida ha sido cosiendo", detalló López.

Yolanda Alonso, Mariví Monteserín, Marta López y Mercedes Puertas, en la exposición "Güela". / Luisma Murias

A la exposición acudieron también la alcaldesa Mariví Monteserín; la concejala de Cultura, Yolanda Alonso y la protagonista: Mercedes Puertas, quien en el corto mostrado reivindicó que "lo más importante es respetarse a uno mismo y a los demás", una frase que resume el espíritu de "DiversAvilés".