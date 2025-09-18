"El hombre de titanio" anima a no tirar la toalla en Avilés: "Todos podemos volver a empezar"

Un accidente casi mortal, un proceso de recuperación marcado por el consumo compulsivo de alcohol y drogas y una salida del pozo cimentada en la pasión por el deporte y en la familia. La vida de Paul Montiel, conocido como "el hombre de titanio", venezolano de 54 años afincado en Gijón, está marcada por una experiencia que, con 21 años, a muchas personas podría haberlas llevado a arrojar la toalla, algo que él mismo llegó a plantearse. Tras perder su pierna derecha por un accidente de tráfico mientras comía en un puesto callejero de arepas en su Maracaibo natal, este deportista de élite se ha convertido en un ejemplo de superación cuya historia fue llevada a un documental que se alzó con un Premio Emmy. Este jueves, Montiel narró sus vivencias en la Casa de Cultura de Avilés, en una charla incluida en el programa "DiversAvilés", destinada a promover la inclusión de las personas con necesidades diversas.

"Lo primero que quiero transmitir, es que todos podemos volver a empezar", con esta frase, Montiel inició su intervención en Avilés, un discurso en el que trató, mediante una experiencia trágica, animar a los más jóvenes, pero también a mayores, a no desfallecer cuando la vida plantea obstáculos. "La motivación enciende la llama y la disciplina la mantiene prendida", apostilló el venezolano, para el que, además del esfuerzo individual para superar un bache, lo más importante es mostrar "empatía con los demás". "Hay que prestar atención a nuestro entorno. Pequeños gestos pueden cambiar el día a muchas personas", abundó Montiel.

Asistentes a la conferencia de Paul Montiel en Avilés. | C. G.

Todo empezó con 21 años en Maracaibo. Tras un día en el que estuvo reunido por negocios –"el alcohol está demasiado normalizado. No hay negocio que no se zanje con alcohol"–, Montiel acudió a un puesto de arepas para cenar la noche antes de tomar un avión de vuelta a Miami. Sentado en una mesa, un choque entre dos vehículos casi le hace perder la vida, seccionando uno de ellos su pierna derecha y casi dejándole sin la izquierda, en la que a día de hoy aún cuenta con ocho decenas de clavos. A partir de ahí, Montiel inició una travesía a lo largo de su tratamiento de rehabilitación en el que cayó en el consumo desmedido de alcohol y de drogas. Tras ser trasladado a Miami para el tratamiento, Montiel aseguró que "perdí el control" y llegó a pesar casi 140 kilos. Ahí, aseguró, comenzó su cambio. Tras divorciarse de su anterior pareja, conoció a su segunda mujer, asturiana, con la que tuvo dos hijos, Paul y Nicole, las personas que le hicieron cambiar la mentalidad: "Tengo una mentalidad adictiva, todo es blanco o negro", aseguró.

Deporte de élite

En ese contexto, llegaron las protestas entre la oposición venezolana y el gobierno, que le motivaron a acompañar a los estudiantes en las calles. "Creí que, si yo estaba con ellos, serviría de inspiración", comentó. Y lo logró. Su imagen se convirtió en tendencia y de nuevo le llevó al pozo. Su mujer y sus hijos se trasladaron a Gijón y él acabó en Madrid, con 1.500 euros que "duraron muy poco". Tras conseguir un poco de dinero, se presentó ante su familia, que le tendió la mano y le ayudaron a recuperarse. Inició así un nuevo tratamiento: el deporte. Un triatlón en Gijón fue la causa. Montiel, "adicto por naturaleza", resdescubrió su pasión por el deporte de élite. Tras solicitar ayuda en Proyecto Hombre, encontró apoyo en la figura de Alberto Domínguez, piragüista corverano y dos veces olímpico –Sydney 2000 y Atenas 2004–, quien le entrenó con el objetivo de convertirse en deportista de élite y paralímpico.

Razones para vivir

"El ser humano necesita un por qué y un para qué", afirmó Montiel, que personificó esa idea en su hija Nicole: "Fue la razón para seguir adelante y sentirme vivo".

Así, Montiel abundó en las estrategias diarias que sigue para encontrar la motivación. "La disciplina es el 90 por ciento para todo, ya sea para estudiar, trabajar, hacer deporte o disfrutar de las aficiones", señaló el venezolano, que siente Asturias como su casa. "Me equivoqué con mi ego. Si ahora tengo un foco, es para iluminar a los demás. Si os proponéis algo, terminadlo", reivindicó ante un público en el que estaban sus principales receptores: estudiantes avilesinos. "No cambiaría nada de mi vida. Ni del accidente ni de la lucha posterior. Me he convencido de transmitir esperanzas a mi familia y a quienes necesiten ayuda", concluyó Montiel, que ya mira su próximo objetivo: los Juegos Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles.