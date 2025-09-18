IU cree que 2026 será el año del renacimiento cultural del Centro Niemeyer

El coordinador de IU de Avilés, Juanjo Fernández, ha declarado este jueves que 2026 va a ser "por fin" el año del renacimiento del Centro Niemeyer después de mucho tiempo de trabajo y con actividades como la futura primera Bienal Climática de España, que tendrá una de sus sedes en el complejo cultural.

"Estamos satisfechos de los resultados que estamos obteniendo y creemos que 2026, por fin, va a ser el año del renacimiento del Niemeyer porque en eso estamos poniendo todas nuestras energías y todo nuestro trabajo", ha declarado el coordinador de IU de Avilés, que ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz municipal, Agustín Medina.

El portavoz municipal de IU y miembro del Patronato del Niemeyer ha hecho balance de los seis primeros meses de su presencia en el máximo órgano de decisión del complejo cultural avilesino.

En ese tiempo, la formación, ha indicado Medina, ha conseguido desbloquear el uso del párking del centro e incrementar la financiación en 17% con la idea de seguir ampliando los recursos económicos.

El concejal ha comentado que ha enviado una carta a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes en el Principado, Vanesa Gutiérrez, en calidad de presidenta del Patronato del Niemeyer, para compartir la reflexión de que la entidad tiene que aspirar a tener una mayor financiación pública y también privada, a través de patronazgos, para mejorar la programación.

Una programación que, en su opinión, tiene que conectar al Niemeyer con la ciudad y convertirlo, además, en un referente cultural en el ámbito nacional