Jardín de Cantos insta a "desatascar" el convenio de Cristalería

Izquierda Unida de Avilés inició este miércoles una ronda de encuentros con las asociaciones vecinales de la villa. Los primeros encuentros fueron en Miranda y Jardín de Cantos. Estos últimos plantearon como principal preocupación la ejecución del convenio con Cristalería, un tema que lleva "mucho tiempo atascado" y que "es necesario para adecentar el barrio", señaló la secretaria de organización local, Llarina González. Además, los vecinos de Jardín de Cantos también mostraron su preocupación por el futuro del colegio: "Creen que puede acabar abocado al cierre", comentó González.

En cuanto a Miranda, el vecindario denunció, entre otras cuestiones, la falta de presión en el agua, especialmente en la zona de Alfaraz y la Cruz de Illas. Tal y como indicó González, algunos vecinos explicaron que, por ejemplo, no pueden usar la lavadora y el fregadero al mismo tiempo. "Es inaceptable y urge una solución", recalcó González, que también trasladó la reclamación de una marquesina en la parada de autobús del barrio.