Licitan un sistema de conteo de usuarios para la senda a Peñas

El plan de sostenibilidad turística de Gozón conllevará un sistema de conteo de visitantes que transitan por la senda que comunica Luanco y el cabo Peñas. "Ese nuevo sistema permitirá obtener datos fidedignos del nivel de uso de la senda y conocer mejor a la presión turística a la que estamos sometidos", señaló el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. El contrato ha salido a licitación con un presupuesto base de 45.474,22 euros con el IVA incluido.

Según apunta el concejal de Turismo, Raúl Heres, el nuevo sistema no solo permitirá conocer datos de afluencia en la senda "sino que también permitirá saber el comportamiento de esos usuarios, es decir, si recorren la senda al completo o solo algunos tramos".

El contrato de ese sistema conlleva el suministro, la instalación, configuración y puesta en marcha de una solución de sensorización avanzada para la captación y análisis de datos de movilidad y comportamiento de visitantes y busca además, de acuerdo al pliego de condiciones técnicas, establecer medidas de control de aforo, detectar posibles incidencias de acceso y tránsito así como optimizar la gestión de ese espacio natural y mejorar la experiencia y el servicio ofrecido a los visitantes.

De acuerdo al contrato, el sistema de conteo de visitantes conllevará la instalación de cuatro sensores. El primer anexo del pliego de prescripciones técnicas propone cuatro localizaciones. La primera está situada en la oficina de turismo de Luanco, es decir, en el Museo Marítimo de Asturias situado en la calle Gijón. La segunda de las ubicaciones propuestas será el área recreativa de Moniello. Las dos últimas zonas donde el pliego propone colocar los sensores estarían en el futuro aparcamiento disuasorio del cabo Peñas y la última, el centro de interpretación del medio marino del cabo Peñas.

La empresa que resulte adjudicataria deberá suministrar e instalar cuatro dispositivos de detección pasiva de presencia de personas portadoras de dispositivos móviles (smartphones), configurables remotamente y adaptados para su uso en entornos exteriores.