Luanco acoge una feria de foto y naturaleza el próximo fin de semana

Luanco acoge el próximo fin de semana, del 26 al 28, su segunda feria de fotografía y naturaleza. Las jornadas contará con dos espacios, la plaza de la Villa donde se ubicará una carpa de 250 metros cuadrados con stands relacionados con el mundo de la fotografía y la naturaleza y el salón de actos del IES Cristo del Socorro, que albergará las ponencias y proyecciones.

La cita trae a Luanco a fotógrafos de primer nivel. El encargado de abrir el programa será José Díaz con una charla a las 19.00 horas del viernes 26. El sábado concentrará casi toda la actividad con charlas de Carlos González, Diego Manrique y Laura Nuñez Bañuls además de la proyección del filme "Doñana, donde el agua es sagrada" que traerá consigo un cinefórum con la participación de la directora, Carmen Rodríguez, Joaquín G. Acho, que es el director de filmación y Odile Rodríguez de la Fuente, que es la narradora de la película. La proyección está prevista para las 18.00 y el cinefórum, una hora más tarde.

La jornada dominical contará con una ponencia de Merche Llobera a partir de las 12.00 horas en el salón de actos del instituto luanquín.