Un paseo en silla de ruedas por un Avilés accesible al 75%

La Semana de la movilidad de Avilés que comenzó ayer lleva por lema "Por una movilidad para todas las personas". La primera de las actividades consistió en un recorrido en silla de ruedas desde El Parche a Jardín de Cantos para analizar el grado de accesibilidad de ese tramo de ciudad. El concejal del ramo, Pelayo García y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Nuño, acompañaron a los miembros de Difac (Discapacitados físicos de Avilés y comarca) en este trayecto para analizar las barreras arquitectónicas. En líneas generales, Difac reconoce que Avilés está adaptada en un 75 %, eso sí, aún queda labor para ganar movilidad. "Estas jornadas sirven para ayudar a resolver los problemas de accesibilidad, que anota Difac y se acuerdan con los técnicos", apuntó García, que se refirió a las mejoras ya realizadas en lo que va de mandato y que afectan a la comunicación de los barrios de Valgranda, La Carriona, Villalegre, Jardín de Cantos con el centro de la ciudad. "Todavía nos queda pendiente Valliniello", indicó el concejal de Movilidad, que reconoció además que aún quedan pequeñas actuaciones relacionadas con rebajes de aceras, entre otras cuestiones.

La ruta en silla de ruedas partió del Parche, continuó por Rui Pérez con una pequeña parada ante la obra de la oficina de turismo, que Difac confía en que tenga puertas automáticas y un baño funcional y adaptado, extremos que García confirmó. El paseo continuó por la calle del Muelle hasta llegar al entorno del parque donde se ha redescubierto la muralla, que goza de una amplia acera. Ahí Difac trasladó su interés en habilitar un paso de peatones, sin embargo, el concejal indicó que "se trata de una zona con preferencia para peatones".

Ya en la estación de autobuses, los miembros de Difac solicitaron un mejor acceso al interior de los vehículos sin necesidad de pisar el andén. Pelayo García apuntó que el entorno de la estación contará con treinta plazas de aparcamiento y dos de ellas serán de movilidad reducida. Enrique Nuño destacó la importancia de la iniciativa y destacó la importancia de la "concienciación social" con la accesibilidad y destacó la colaboración con los Ayuntamientos como el de Avilés para abordar este asunto.

Ya en la avenida de Los Telares, la comitiva observó que una papelera interrumpía el paso de las sillas en plena acera y que era necesario el rebaje en algún que otro paso de peatones. García tomó nota de ambas cuestiones y detalló además que una parada de autobús de Los Telares ya está adaptada para que el vehículo pueda desplegar la plataforma de acceso para personas con movilidad reducida y "sería necesario intervenir en otra". La ruta acabó en la plaza de Arija, no así la Semana de movilidad, que hoy incluye actividades para niños en La Luz y para mayores en Llaranes. El sábado tendrá lugar la ya tradicional fiesta de la bicicleta con salida de El Corte Inglés a las 10.30 horas.