Pedro Menéndez de Avilés se prepara para echarse (de nuevo) a la mar en dos años: estos son los plazos de la fragata que lleva el nombre del ilustre marino

Avilés rindió tributo a su marino más sobresaliente del siglo XVI. Fue en el parque del parque del Muelle, donde Pedro Menéndez lleva algo más de un siglo en bronce, y gracias a la asociación de veteranos de la Armada "Lepanto". Se conmemoraba el 451.º aniversario de la muerte de quien fue destacado marino del reinado de Felipe II. Dio cuenta de su relevancia el presidente de honor de "Lepanto", Rafael Luis García García, que repasó un texto que allá por 2009 hilvanó el que entonces era cronista oficial de la villa, Justo Ureña: "Pedro Menéndez fue un hombre culto, en su tiempo aficionado a la música (...), olvidado e injustamente maltratado por la historia (...)". En Avilés no se quiere olvidar a Pedro Menéndez.

La fragata F-110 "Menéndez de Avilés" podría botarse en dos años

Tomó también la palabra en el emotivo acto Luis Rodríguez Garat, comandante naval de Gijón, que participaba en el homenaje por primera vez. Destacó Garat que ya está en construcción un buque de la Armada "que lucirá el nombre de Pedro Menéndez (`Menéndez de Avilés´) por todos los puertos del mundo". En cuanto a plazos, el comandante naval de Gijón avanzó para satisfacción de los veteranos de la Armada en Avilés: "En dos años seguramente se bote". La futura fragata F-110, bautizada como "Menéndez de Avilés", en honor al Adelantado de la Florida y fundador, en 1565, de la ciudad de San Agustín, el núcleo urbano habitado más antiguo de EE UU, se comenzó a construir a finales de abril en Ferrol. El comandante también tuvo unas palabras para los de "Lepanto" a los que presentó como "el brazo de la Armada en Avilés".

La fragata F-110 "Menéndez de Avilés" podría botarse en dos años

La celebración de ayer incluyó una misa en la iglesia de San Antonio de Padua en memoria de Pedro Menéndez y los fallecidos de la asociación de veteranos. Posteriormente, los miembros de este colectivo se desplazaron hasta el parque del Muelle, presidido por una estatua en bronce del conquistador. Hubo ofrenda floral y sones de la banda de música. Como colofón al acto sonó el himno de España.