Los promotores estallan contra la falta de suelo en Avilés (y quienes se animan a comprar acabar por irse a Oviedo o Gijón)

Avilés cuenta con mercado suficiente para crecer a nivel inmobiliario, pero la falta de suelo urbanizable está frenando el desarrollo de nuevas promociones. Así lo asegura el decano de los constructores avilesinos, Manuel Campelo, quien estima que la ciudad podría absorber " sin ningún problemas entre dos y tres promociones anuales, con un total de cien viviendas nuevas cada año".

"Se venderían sin problema ninguno. La gente quiere comprar, la gente quiere vivienda nueva. El problema es que no tenemos donde construirla", subraya este constructor. El sector calcula que cuando entre en vigor el nuevo PGOU –el actual data de 2006– será por lo menos en 2028, y eso si se acelera el procedimiento legal y burocrático que supone un desafío técnico de estas características. Mientras llega ese esperado momento en el que se habiliten nuevas áreas para el desarrollo de planes residenciales en Avilés, los constructores apuran el escaso margen edificatorio que les deja el planeamiento vigente.

Manda la vivienda usada en las transacciones

Unos números: de las 358 viviendas vendidas en el primer trimestre de este año solo once eran de nueva construcción; el resto, usadas.

Otro problema que existe en el terreno de la construcción es la "lentitud" en los trámites, a juicio de Campelo: "En la promoción que voy a hacer ahora empecé a trabajar allá por 2007 o 2008. Tengo un expediente que mide más de treinta centímetros de papel acumulado. Y creo que, de ir todo bien, aún me quedan siete meses al menos para empezar la obra", precisa.

El Ayuntamiento dio a conocer días atrás que avanza precisamente en la tramitación urbanística previa en Dolores Ibárruri con González Abarca, donde Campelo prevé construir. También en Emile Robin con Los Telares, donde hay un proyecto de otro inversor para construir también 15 nuevas viviendas.

Contrasta la carga burocrática a la que alude el constructor avilesino con el interés de los compradores por hacerse con un piso nuevo en Avilés. "Nos llama mucha gente interesada. Pero llega un momento en que los posibles compradores se aburren de esperar y se van a Oviedo o Gijón", dice. La falta de vivienda nueva en Avilés viene de lejos. Tanto que ya en 2021 los constructores pusieron sobre la mesa las razones y necesidades del sector. Entre ellas figuraban la reducción de parcelas para construir estableciendo unidades urbanísticas de menores dimensiones que las actuales, habilitar suelo para viviendas unifamiliares, favorecer la urbanización en las áreas más próximas a las zonas urbanas para reducir costes, y acelerar las tramitaciones con menos burocracia.

El PGO en vigor y sus condicionantes

El Plan General de Ordenación Urbana que está en vigor data de 2006, y contempla un total de 16 sectores de suelo residencial, y ninguno ha adquirido la condición de urbano. En total se había previsto la construcción de casi 9.000 viviendas, de las que 3.531 se levantarían en la zona de Gaxín, donde la unidad urbanística urbanizable es de casi un millón de metros cuadrados. Irrealizable hoy por hoy, según los constructores. Sí defienden suelo, más modesto, para un mercado que, según Campelo, acogería "sin ningún tipo de problema" cien viviendas nuevas por año.