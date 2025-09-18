Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quejas por los cambios en los buses por la obra de la Cámara

ASpecto de la zna de trabajo este martes. | L. MURIAS

Las obras de renovación de redes y aceras del tramo de la calle de La Cámara más próximo a la plaza de La Merced conllevaron este martes el primer día de cortes de tráfico en la zona y también cambios en las líneas de autobuses. Varios usuarios del transporte público se han puesto en contacto con este diario para manifestar su malestar por la ausencia de información acerca de los cambios en las líneas de transporte urbano. La actuación incluye la mejora del firme de la calzada, por la que volverán a circular vehículos una vez finalice el asfaltado, además del ensanchamiento de las aceras que ya se puede apreciar.

