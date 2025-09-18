Saint-Gobain se abre a negociar un nuevo convenio pero solo para Avilés

La dirección de Saint-Gobain Cristalería comunicó este miércoles a la representación de los trabajadores de la compañía su decisión –sorpresiva e inédita– de denunciar el convenio colectivo en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Esto conlleva el inicio de las negociaciones para un nuevo convenio colectivo, pero aplicable exclusivamente a los trabajadores de la planta de La Maruca, donde únicamente opera la división de Glass, tras el cierre de Sekurit, el año pasado.

Tal como informó este diario, la compañía Saint-Gobain Cristalería ha vuelto sobre su plan original de reorganizar el trabajo en su fábrica de Avilés tras poner fin a la crisis de las dos averías consecutivas del horno float que sufrió este verano. Hace unos días, la dirección de la multinacional mantuvo una "reunión informal" con los representantes de los trabajadores en la que se volvió a plantear una bajada de los salarios de un 20% para abrir así el camino, según las fuentes consultadas, a que la dirección mundial diera el visto bueno a la inversión del nuevo horno-float.

La decisión de iniciar la negociación de un convenio colectivo aplicable exclusivamente al centro de trabajo de Avilés, abandonando con ello la actual unidad de negociación con la planta de Arbós, también con actividad de Glass, ha sorprendido a la representación de los trabajadores.

La dirección de Saint-Gobain informó a los sindicatos con representación en la empresa (CCOO, UGT, CGT y CSI) que ha dado traslado de su decisión a la autoridad laboral.

Relaciones laborales

La empresa considera que la negociación de un convenio específico para el centro de Avilés permitirá adaptar de manera más eficaz las condiciones laborales a la realidad productiva, organizativa y social del centro, favoreciendo así un marco de relaciones laborales más equilibrado, transparente y participativo, tal como ha explicado a los sindicatos. Sobre la mesa está la propuesta, por parte de la empresa, de celebrar una primera reunión para abordar este asunto la próxima semana.

Los representantes sindicales consideran, sin embargo, que la intención de la empresa es negociar a la baja las condiciones laborales de la fábrica de Avilés, al impulsar a partir de ahora un convenio específico, separado de Arbós. De esta forma, el ámbito de aplicación del citado convenio será el conjunto de condiciones laborales de los trabajadores del centro de Avilés, incluyendo la jornada laboral, el sistema de retribuciones, la clasificación profesional, las modalidades de contratación, el régimen disciplinario o la salud laboral, entre otros aspectos. También se abordarán cuestiones como la formación profesional, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y los derechos sindicales y de representación.

Primeras conversaciones

Para activar esa negociación se ha solicitado a los representantes legales de los trabajadores que designen a sus integrantes para iniciar las conversaciones en el plazo más breve posible.

Por su parte, la plantilla ha venido advirtiendo de que las situaciones sobrevenidas y percances que se están viviendo en la fábrica de La Maruca en la etapa más reciente hacen que los tiempos para tomar una decisión real de reconstrucción de un nuevo horno se estén acortando. El horno actual –se construyó en 2008– hace tiempo que ha cumplido su vida útil , pues se estima entre quince y veinte años.