Vox critica el "despilfarro" del PSOE por el cierre del aparcamiento del Niemeyer
El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové y la portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez Riola, cuestionan la gestión del centro cultural avilesino
I.G.
Representantes de Vox han criticado este jueves el "bochornoso ejemplo de despilfarro y dejadez socialista" que supone el cierre prolongado del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, una infraestructura con 280 plazas que, señalan, permanece inutilizada desde que finalizó su construcción en 2011.
El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové y la portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez Riola, han criticado la gestión del centro cultural avilesino.
Han explicado que en diciembre de 2024, el Principado anunció la compra del parking a la empresa estatal Sepides por 3,2 millones de euros, asegurando que estaría operativo este verano. "El verano ya ha pasado, el aparcamiento sigue cerrado y los avilesinos siguen esperando", ha comentado.
Javier Jové ha dicho que el Gobierno "no solo gasta de manera poco eficiente los recursos de los asturianos, sino que además asume compromisos que no le correspondían".
En este sentido, recordó que "el aparcamiento del Niemeyer ha supuesto un importante desembolso cuando su uso ya estaba cedido gratuitamente a la fundación Niemeyer mediante convenio. Por eso, una vez realizada una compra innecesaria, resulta todavía más injustificable que continúe cerrado".
La portavoz municipal de VOX en Avilés, Arancha Martínez Riola, ha considerado "inaceptable" que después de más de una década y tras gastarse más de 3 millones de euros en su compra, el parking del Niemeyer siga cerrado.
"Los avilesinos no merecen más excusas ni promesas incumplidas", ha criticado. Vox exige su apertura inmediata y una gestión seria que lo ponga al servicio de la ciudad.
Para Vox, el aparcamiento debe dejar de ser "el parking del Niemeyer" y convertirse en un aparcamiento más al servicio de Avilés "abierto, operativo y rentable".
