La Alcaldesa de Avilés, de baja: este es el motivo

La presidencia de la sesión plenaria ha recaído en el primer teniente de Alcalde, Agustín Medina, de IU, e integrante de la coalición electoral Cambia Avilés

Agustín Medina, preside la sesión plenaria.

Agustín Medina, preside la sesión plenaria. / Luisma Murias / Luisma Murias

N.M. / I. G.

Avilés

Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés, se ha ausentado este viernes en la presidencia del Pleno de la Corporación municipal. Una caída ha impedido a la regidora, que ha causado baja de forma temporal, dirigir la sesión plenaria.

La presidencia ha recaído, en ausencia de Monteserín, en el primer teniente de Alcalde, Agustín Medina, de Izquierda Unida, e integrante de la coalición electoral Cambia Avilés, quien ha ocupado el sillón de la Alcaldesa en esta ocasión.

La sesión plenaria se desarrolla a esta hora con normalidad y está previsto un receso al mediodía para que los miembros de la Corporación puedan participar en la concentración silenciosa mensual en contra de la violencia de género y en recuerdo de sus víctimas.

