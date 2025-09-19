La consultora "green" Montse Ogalla, en Avilés: "Intentamos que el cine tenga el menor impacto ambiental posible"

La productora y consultora en sostenibilidad Montse Ogalla estrenó este jueves el nuevo curso de la Cátedra de Cine de Avilés con un encuentro en el Centro de Servicios Universitarios en el que trató su rol como productora "green", las medidas que se llevan a cabo para reducir emisiones en los rodajes y las mejoras tanto laborales de los trabajadores como de inclusión social en el sector.

¿Cuál es la labor de una productora en sostenibilidad?

Dentro del equipo de producción se está empezando a trabajar en un departamento que se denomina departamento de sostenibilidad que tiene tres patas: la medioambiental, que quizás es la que más se conoce, la económica y la social. No solamente es atender al medioambiente en el rodaje, sino atender a los tres. El cine es una de las industrias que más contamina, tanto en producción como en postproducción. Lo que hace una persona que está en el departamento de sostenibilidad es desarrollar un proyecto de para intentar que ese rodaje sea lo más sostenible posible. A partir del guión se hace un desglose para ver qué impacto puede tener esa producción, cómo podemos mejorar y cómo hacer que tenga una huella de carbono más baja. Atendemos desde la reducción de emisiones, de desperdicios y plásticos, la selección y separación correcta de residuos, compras sostenibles… Intentamos que todo tenga el menor impacto posible.

¿Cómo se lleva a cabo?

Un ejemplo es que siempre es mejor alquilar que comprar. Siempre, en todos los departamentos. En vestuario, mejor alquilar o tener empresas o asociaciones a las que puedas donarle la ropa o el material que has tenido que construir. De forma que, al final, no sean cosas que se tiren, sino que tengan una durabilidad en el tiempo. Y, sobre todo, intentamos que las localizaciones sean cercanas al hotel para que el desplazamiento no sea de mucha distancia. También se procura que los coches que se usen sean eléctricos o de baja emisión. Después, durante el rodaje, hay que ir viendo cómo se va cumpliendo ese proyecto de sostenibilidad.

¿Cuándo empezaron a aplicarse estas medidas?

Yo llevo toda mi vida haciendo el rodaje lo más sostenible posible. Viene en mí. Y, como yo, también hay otros compañeros que, antes de que se hablase tanto de sostenibilidad, intentábamos que los rodajes fueran los más sostenibles posibles. Pero es verdad que desde no hace tanto tiempo. Yo, como tenía ese bagaje, me invitaron a un proyecto europeo que se llamaba "Green Screen", que lideró España junto a otros países. Desde entonces sí que ha empezado a impulsarse en Europa el tema de la sostenibilidad. Desde entonces han empezado a salir sellos de sostenibilidad para impulsarlo y hay gente que se ha reconvertido para trabajar de otra forma. Sin embargo, algunos también se están aprovechando de lo que llamamos "greenwashing".

¿Nota que el sector se está sumando a esta política?

Cada vez se van sumando más, además, entre otras cosas, porque sí o sí ya es un requerimiento para el Ministerio. Yo siempre digo que es importante ir dando pasos, pero ahora mismo se está trabajando mucho en la parte ambiental. La problemática es económica, social y medioambiental, esta última en la que se está poniendo mucho el foco, cuando realmente las otras dos partes son súper importantes. No podemos tener un rodaje donde cuidemos los residuos, donde tengamos los cubos para reciclar pero que no haya buenos horarios, no se atiende bien la alimentación, no haya conciliación familiar, no se tengan buenos contratos… Hay que atender todo, eso es la sostenibilidad, toda la parte de accesibilidad, de personas racializadas. Estamos dando pasos, pero es verdad que ahora mismo se ha focalizado en el tema medioambiental. Pero bueno, es mejor empezar que no hacer nada.

¿Cómo está el sector cinematográfico en el apartado de derechos laborales e inclusión?

Desde 2015 veníamos arrastrando unas bases salariales ya antiguas, pero desde hace dos años se hizo una revisión de esas bases, por fin, y sí que se mejoró bastante. Ahora, si se va a hacer una producción, el mínimo salarial ya está fijado. Antes, en régimen de artista, estaban los actores, las actrices y una parte del equipo técnico. Ahora se incluye a todo el equipo técnico. Los becarios también están mucho más legislados y los horarios están muchísimo más cuidados.