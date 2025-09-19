Detenido un vecino de Avilés de 38 años por un delito de violencia de género

La Policía Local de Avilés ha detenido a un hombre de 38 años, vecino de la ciudad, por un delito de violencia de género tras atender una solicitud de auxilio de la propia víctima.

La detención se produjo en torno a las 15.30 horas de ayer, jueves, en el Camino de Cantos, según ha informado la Policía Local.

La intervención tuvo su origen en la solicitud de auxilio recibida de la víctima y los agentes detuvieron al hombre tras recabar toda la información.

Además, agentes del cuerpo local detuvieron poco antes de la una de la madrugada de ayer a un vecino de Avilés de 54 años que fue sorprendido conduciendo un turismo bajo los efectos del alcohol y después de colisionar contra dos vehículos que estaban estacionados en la calle Núñez de Balboa.

Robo con fuerza en un vehículo en Álvarez Gendín

Igualmente, pasadas las diez de la noche del miércoles se registró una nueva intervención de la Policía Local. Fue detenido un varón, vecino de Avilés de 38 años, como implicado en un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido forzando un turismo que se encontraba estacionado en la calle Sabino Álvarez Gendín. En la actuación con el investigado fueron recabados indicios suficientes con los que proceder con su inmediata detención y traslado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

Un conductor sin carné provoca un accidente

Y este martes, a las siete de la tarde, fue arrestado por un delito contra la seguridad vial a un vecino de Oviedo de 23 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo careciendo de permiso de conducir, al no haberlo obtenido nunca. La intervención tuvo su origen en un accidente de tráfico sucedido en la calle Llano Ponte en el que se vio implicado el investigado, resultando de la comprobación documental con los conductores su detención por delito referido.

Accidente con un patinete

Tres horas después, a las diez de la noche, se registró un nuevo accidente de tráfico, producido en este caso por la caída del conductor de un Vehículo de Movilidad Personal que circulaba por la avenida Leopoldo Alas Clarín. A consecuencia del suceso, causado según los primeros indicios por una maniobra evasiva para evitar colisionar contra un turismo, el conductor implicado, vecino de Avilés de 19 años, resultó policontusionado, motivo por cual recibió asistencia sanitaria en el lugar, sin llegar a hacerse necesario su traslado.