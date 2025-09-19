Izquierda Unida aspira a "relanzar" el Niemeyer en 2026

IU quiere que el próximo año sea el del "despegue definitivo" del Centro Niemeyer con el fin de que el espacio de la ría vuelva a recuperar su idea de centro referente de la cultura. "Nuestra idea es que 2026 sea el año de relanzar el Niemeyer, de su renacimiento+", señaló el concejal de Servicios Sociales y portavoz de IU Avilés, Agustín Medina, que es representante municipal en el patronato que coordina la gestión del centro. Medina destacó que el papel de la coalición en ese órgano es realizar una "crítica constructiva con varios objetivos: tejer alianzas y abrir procesos de diálogo con todos los patronos para que el Niemeyer recobre el esplendor que tuvo". Agregó que la oferta cultural "es mejorable" con el fin de que el centro cultural "sea un referente en Avilés, Asturias y en el Estado, que sea un motor de desarrollo cultural y económico en Avilés y en Asturias".

Entre esas propuestas de mejora está el incremento del presupuesto regional al centro cultural, indicó Juanjo Fernández, coordinador local de IU. Medina detalló que ha solicitado a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, la necesidad de que el centro cuente con una mayor presencia de patronos privados "que se sumen al proyecto con el fin de que el Niemeyer vuelva a ilusionar". "Hay que concitar apoyos", resumió el patrono del Niemeyer y concejal de IU que ve la necesidad de una mayor promoción del centro como la inclusión de su programación en folletos turísticos o incluso señalética en la autovía del Cantábrico, como así se lo ha trasladado al equipo de Vanessa Gutiérrez.

La próxima reunión del patronato, que se desarrollará presumiblemente el próximo mes, servirá para definir la programación del próximo ejercicio y también para dar carpetazo a la reapertura del aparcamiento subterráneo del centro cultural . Según detalló Juanjo Fernández, la puesta a disposición del estacionamiento está pendiente de "los últimos trámites del proceso, que son preceptivos para ser gestionado por el Ayuntamiento de Avilés a través de Ruasa", todo después de que el Principado comprara a Sepides ese estacionamiento por tres millones de euros. "Ruasa ya está trabajando en el plan de explotación como en las necesidades materiales y técnicas para ponerlo en marcha este año", señaló Fernández.

Bienal climática

Una de los proyectos que verá la luz el próximo año en el Niemeyer será la bienal climática, una cita que destacaron los responsables de IU y que cuenta con la organización de tres ministerios (Cultura, Transición ecologica y Vivienda y agenda urbana) a los que se sumará el Ayuntamiento y el Principado con actividades de mayo a septiembre.

Medina insistió en la idea de "acercar el Niemeyer a la ciudad" de Avilés y defendió además que el centro cultural de la ría "ha de contar con una programación más ambiciosa, sobre todo en los meses de verano para que atraiga un mayor número de visitantes".