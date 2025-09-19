El Poeta Juan Ochoa, sobresaliente en educación vial

La Policía Local de Avilés visitó ayer el colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz con motivo de las actividades de la Semana de la movilidad. Una charla para el alumnado de sexto curso sobre las formas de movilidad "activas, seguras, sostenibles y autónomas", es decir, la bicicleta y el patinete, abrió la jornada y sirvió a los pequeños para concienciarse de que "siempre hay que usar casco y atender a las señales", como precisaron los alumnos Sara García, Ángela Capa y Hugo Águila, que también detallaron que hay que "andar en bici por el margen de la carretera". "Yo llevo coderas y rodilleras", añadió Águila. Tras esta básica lección vial impartida por el subinspector de la Policía Local Daniel Carreño, el alumnado de sexto y también del resto de cursos bajó al patio para conocer de primera mano tres vehículos policiales: una moto, un coche patrulla y la furgoneta de atestados.

Los agentes invitaron a los pequeños a subirse en la moto. "Me encanta tocar el botón para que suene la sirena –un fuerte sonido que inundaba el patio–", apunta García. Al tiempo, otro grupo de Quinto curso inspeccionaba en el maletero del coche patrulla. "Tienen un extintor para apagar los incendios, un alcoholímetro, conos, chalecos reflectantes, escudos,...", relatan Izan Samuel Castellón, Martín Vicente, Thiago González y Álex Benavides, que en su vida adulta quieren dedicarse a profesiones tan diferentes como bombero, soldador o docentes. La agente Elena Rodríguez posó en una foto con los cuatro alumnos de quinto y les prestó conos y linternas con las que jugaron mientras otro grupo atendía las explicaciones de otra agente, que mostraba a los pequeños los pormenores del furgón de atestados, que también es utilizado para la detección de drogas en el organismo tanto en controles como en accidentes.

La pequeña Ángela Fojaco que tenía un brazo escayolado no le impidió encarmarse encima de la moto policial y, como casi todos los que la probaron, accionó las luces e hizo sonar la sirena. El pequeño Marcos Tendero Díaz estaba encantado. No por el hecho de que fuera un vehículo policial sino porque, confesó, le apasionan las motos. A Hugo García, que estaba a su lado, también le gustó la experiencia, tocó la sirena de la motocicleta pero dejó claro que no se veía de agente de la Policía Local u otro cuerpo de seguridad en un futuro ya que prefería dedicarse profesionalmente a "arreglar coches", es decir, mecánico.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, participó en la actividad de la Semana de la movilidad en el colegio público de La Luz y defendió la visita de los agentes de la Policía Local al centro porque, según defendió, conjuga "la idea de que Avilés es una ciudad educadora y pone los servicios públicos al servicio de la ciudadanía".

El centro de La Luz cuenta con dos centenares de alumnos, que ayer vieron interrumpida su jornada escolar por unas horas para conocer un poco más sobre educación vial, hablar sobre la importancia de respetar las normas de tráfico cuando van subidos en bici o en patinete y también para aprender los elementos de trabajo y vehículos de la Policía Local.