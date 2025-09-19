Uno de los puntos más turísticos de Avilés, cerrado durante dos meses
El Ayuntamiento aprovecha el fin de la campaña estival para realizar trabajos de adecuación y mantenimiento en la zona
N. M.
Aprovechando el cierre de la temporada estival, Avilés quiere volver a sacar sus mejores galas. Por ello, el puente de San Sebastián, paso peatonal y ciclista que comunica los dos márgenes de la ría de Avilés a la altura del Centro Niemeyer, permanecerá cortado a partir del próximo lunes 22 de septiembre. El motivo es el inicio de los trabajos de adecuación de su estructura y tablero, que comprenderán labores de mantenimiento, limpieza y pintura y, por lo tanto, serán incompatibles con el tránsito peatonal y ciclista, por razones de seguridad.
Está previsto que estos trabajos tengan una duración estimada de dos meses. Durante ese periodo, la pasarela que une el paseo de Manuel Ponga con el Centro Niemeyer permanecerá abierta como acceso alternativo, con el objetivo de garantizar los itinerarios entre ambos márgenes de la ría.
Esta actuación persigue acabar con las acumulaciones de agua que en la actualidad dificultan el tránsito por el puente de San Sebastián, así como rehabilitar su característica pintura multicolor. Durante los meses del otoño e invierno era muy habitual ver grandes charcos en la zona, lo que incomodaba a los viandantes que cruzaban por el puente. Además, la cercanía con el mar ha hecho que varios de los barrotes hayan perdido su color.
