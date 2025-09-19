"La Sal", estrella del otoño en los escenarios de Castrillón

Castrillón apuesta por el teatro en la programación del último trimestre del año, en la que todas las actuaciones son de carácter gratuito. La compañía andaluza "La Sal" romperá el hielo el sábado 4 de octubre en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno con "El gran traje", un montaje de teatro infantil por el que recibieron una docena de premios en toda España. Otra de las citas destacadas será Olvido Flores y el Circo Anastasini, un montaje ambientado en Navarra en 1936 que combina poesía, circo y guerra y por el que su creadora, Estefanía de Paz, logró este mismo año cuatro distinciones en ARCA, en Encuentro Internacional de Artes de Calle de Torrelavega, así como la Mención Especial del Festival Internacional de Artes de Calle de Valladolid.

Al no tener todavía a disposición el Valey, la programación cultural castrillonense volverá a repartirse por diferentes puntos del concejo, también en la zona rural. Además, los institutos Isla de la Deva y el Manuel Álvarez Iglesias disfrutarán con el espectáculo "Abrir para ver", de ACAR Teatro del Mundo. El taller "Escuela de zombis", de Factoría Norte, irá a los colegios José Luis García Rodríguez Campiello y El Vallín..

En la parte musical destacan "Flores Grises", el espectáculo poético-musical en el que la vocalista Carla Armas (Premiu Camaretá al Meyor Cantar en 2021) recorre la obra de Federico García Lorca, y Alex in Jazz, el nuevo proyecto de la vocalista de "Alexandra in Grey", Sandra Lusquiños (mejor vocalista en los Premios AMAS 2024). Los coros del municipio también están presentes en la nueva programación, con el XIV Memorial Agustín García Fojaco y el Concierto de Navidad del Coro Castillo de Gauzón y el XXX Concierto de Navidad del Coro Promúsica, que este año tendrá como formación invitada al Coro Magnificat de Avilés.

Una de las propuestas más innovadoras será el taller al aire libre de los Ferreiros de Mazonovo, a través del que se podrá comprender el trabajo en las forjas como parte de la cultura tradicional, con fabricación en vivo. Será en la Plaza de Europa el 10 de octubre.

