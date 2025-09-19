Esta es la solución que ven los profesionales ante el déficit de pisos en alquiler (aunque los precios no paran de subir)

Los alquileres de temporada siguen aumentando en España. En el segundo trimestre de este año el peso de este tipo de rentas (distintas a los turísticas) llegó hasta el 15% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 26%. En Avilés, ya son cuatro de cada diez viviendas que se ofrecen en régimen de alquiler las que lo hacen con la condición de estar ocupadas la ‘temporada’: bien de septiembre a junio o solo durante la temporada estival, aunque de esta segunda opción son los menos. Los profesionales del sector inmobiliario atribuyen a los nuevos perfiles de arrendatarios esta tendencia, que parece ir a más debido al volumen creciente de personas –profesionales en situación de movilidad, estudiantes que llegan de fuera, trabajadores en remoto— que necesitan soluciones temporales de vivienda. Y el alquiler de temporada responde exactamente a ese perfil.

Muchas personas, apuntan los profesionales de las agencias que operan en la ciudad, no requieren viviendas de larga duración, es decir, se quedan por menos de un año. Y ese perfil comienza a estar muy presente en Avilés: desde estudiantes –esta misma semana se estrenaba un grupo de alumnos de los cursos de español de la Universidad Nebrija–, directivos de empresas destinados a la ciudad, nómadas digitales y otros perfiles.

Fuentes del sector coinciden en señalar que esta tendencia irá a más, pues ya no se trata únicamente de una alternativa al alquiler habitual, sino que es, de hecho, una respuesta coherente tanto a la regulación como a nuevas formas de demanda de los arrendatarios.

Los precios, al alza

Una búsqueda al azar en un portal de casas y pisos en alquiler, acotando a la zona centro de Avilés el lugar de preferencia, arroja un resultado en el que, entre las diez primeras viviendas, cuatro de ellas únicamente contemplan el arrendamiento por temporada. Y con precios al alza: en El Quirinal, un piso de dos habitaciones sale por 740 euros al mes. Y un apartamento de 49 metros cuadrados en San Bernardo, que se ofrece para contratos de temporada, de septiembre a junio, cuesta 650 euros mensuales. Un estudio en Rivero, también en el centro de Avilés, completamente equipado –con una planta corrida, sin habitación independiente– y listo para entrar, donde se exige un mes de fianza y seguro de alquiler, sale por 590 euros. En Rui Pérez, una buhardilla de dos habitaciones tiene una renta de 790 euros.

Igualmente sin salir del centro se alquilan pisos para trabajadores, aclaran, preferiblemente de empresas, pero también para personas desplazadas temporalmente por trabajo, estudios...entre 3 o 4 dormitorios, aprovisionados con menaje de cocina, a partir de 750 euros al mes. Se alquilan, eso sí, generalmente entre uno y once meses, aunque se puede prorrogar según las necesidades del futuro inquilino. "Cerca de la conexión con la autovía y del polígono industrial PEPA", indican como ‘gancho’ para posibles clientes. Y hay más: una vivienda de dos dormitorios en la calle Fernando Morán se alquila por 750 euros al mes, pero solo está disponible "para cortas estancias".

A falta de suelo para que promotores locales y de fuera superen el estrangulamiento actual para encontrar terrenos de forma inmediata o cercana a la trama urbana sobre los que construir, el alquiler de temporada va ganando espacio en el mercado inmobiliario local ante la escasez de oferta residencial.