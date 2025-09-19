Una de las villas marineras más visitadas en Asturias, un "maravilloso" plató de cine inclusivo

"Estoy muy emocionada y agradecida, por muchas cosas que hagas en la vida no todo el mundo puede decir que tiene una película", reconoce Carmen López. Su historia de superación, la de una niña que, a pesar de ser ciega, ha cumplido su sueño de ser surfista y, además, ha alcanzado la gloria dentro del deporte, está cada vez más cerca de llegar a la gran pantalla. Durante estos días Salinas está siendo escenario del rodaje de la película "En la cresta de la ola", la nueva obra de la directora avilesina Ana L. Martín que narra la vida de la joven deportista invidente. En el elenco de actores que participa en el film destacan nombres como el de Blanca Portillo, ganadora de un Goya, que interpreta a Marián García, madre de la protagonista. A principios del año que viene, según palabras de la propia directora, ser podrá ver la vida de la campeona del mundo en la gran pantalla.

Un momento del rodaje con el perro guía de la joven surfista invidente Carmen López.

"Las actrices que me interpretan en las diferentes etapas de mi vida tienen un reto bastante complicado. No es nada sencillo hacer de una persona que no ve, pero creo que lo están haciendo genial", reconoce López, quien está al pie del cañón durante todo el rodaje, para así poder echar una mano en todo lo que haga falta. De hecho, Mireia Martínez, la actriz que la interpreta, le pide consejos de vez en cuando. "Lo que más me preguntan es por el bastón y el manejo de la perra, que si no estás de ello es algo que es normal que cueste", apunta. Su perra Selva, además, es la que participa en la película.

José Luis García-Pérez, Blanca Portillo y Mireia Martínez, en un descanso, ayer, en el paseo de Salinas.

Ana L. Martín es la encargada de que todo salga según lo previsto. "El rodaje está yendo bastante bien, los actores son muy buenos y hacen el trabajo mucho más sencillo", asegura la directora, que ya estuvo previamente en Salinas grabando pruebas de surf, para alguna de las escenas de la película. "El sitio es maravilloso", destaca. La avilesina cuenta, además, alguna de las dificultades que está teniendo durante la grabación del largometraje. "En la película salen niños, invidentes, gente con discapacidad mental… Ha habido momentos muy complicados, pero los hemos sacado adelante", dice mientras expresa su deseo de que su obra vea la luz "a principios del año que viene".

Blanca Portillo habla con Marían García y Carmen López.

"Hasta ahora hemos estado rodando en interiores. Estos días hemos estado al aire libre, y no hemos podido encontrar un sitio más maravilloso. Ver esto te sube el ánimo", confiesa Blanca Portillo, que aunque ha estado en varias ocasiones en los teatros asturianos, es su primera vez rodando en Asturias. "He venido a hacer microescapadas, pero no os puedo decir a donde, que quiero volver", bromea.

Según explica la ganadora de un Goya, interpretar a la madre de Carmen es para ella "un honor". "Es una madre llena de amor y de fuerza, de inteligencia emocional. Interpretar a una mujer así, tenerla al lado y que se sienta representada es una alegría enorme. Me lo voy a llevar en el corazón para siempre", asegura la actriz, quien reconoce que, de primeras, el papel le daba "mucho miedo". "Por suerte, nos entendimos muy bien, la siento muy cercana a mí. Da presión, pero cuando las cosas van bien es una felicidad".

Todos los focos apuntan, además, a Mireia Martínez, la encargada de interpretar a Carmen en la gran pantalla. "Está siendo una experiencia maravillosa, sobre todo por tener a Carmen delante y poder preguntarle sus sensaciones entrenando con Lucas [su monitor de surf], sus vivencias… Me está ayudando mucho", reconoce la actriz, quien afirma que el papel "no está siendo fácil, porque para hacer de una persona ciega hay que concentrarse mucho". Da la casualidad de que su abuela se jubiló de la ONCE, por lo que cuenta con "la fortuna" de conocer perfectamente cómo se funciona con los perros guía. "Es mi primera vez en un papel así y quiero hacerlo con todo el respeto del mundo. Es una condición diferente y eso tiene que ser real, tanto en la palabra como con los gestos. Estoy aprendiendo muchísimo a nivel humano", sentencia.