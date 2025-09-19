Vox urge abrir el parking del Niemeyer y "que sea operativo y rentable"

Vox ve un "bochornoso ejemplo de despilfarro y dejadez socialista" en el cierre del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer. Así lo describieron ayer la portavoz municipal, Arancha Martínez Riola, y el diputado regional Javier Jové para hacer referencia a la infraestructura con capacidad para 280 plazas. Ambos recordaron que el Principado anunció la compra del estacionamiento en diciembre de 2024 "asegurando que estaría operativo en verano, sin embargo el verano ya ha pasado y el aparcamiento sigue cerrado". Por ello, Vox reclama que el este equipamiento del Centro Niemeyer "debe convertirse en un estacionamiento más al servicio de Avilés, que esté abierto, operativo y sea rentable".

"Es inaceptable que después de más de una década y tras gastarse más de tres millones de euros en su compra, el parking siga así. Los avilesinos no merecen más excusas ni promesas incumplidas. Vox exige su apertura inmediata y una gestión seria que lo ponga al servicio de la ciudad", indicó la portavoz municipal de la formación. A su lado, Javier Jové incidió en que el Gobierno regional "no solo gasta de manera poco eficiente los recursos de los asturianos, sino que además asume compromisos que no le correspondían". Además, enfatizó que el aparcamiento del centro cultural "ha supuesto un importante desembolso cuando su uso ya estaba cedido gratuitamente a la Fundación Niemeyer mediante convenio. Por eso, una vez realizada una compra innecesaria, resulta todavía más injustificable que continúe cerrado".

Vox entiende que la gestión que rodea al aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer "es un cúmulo de errores". Remarcan así que ese estacionamiento "jamás abierto al uso normal y permanente ha resultado siempre deficitario, con pérdidas del 60 % el pasado año". También destacan que las casi trescientas plazas cerradas con las que cuenta el estacionamiento supone una cifra similar a las perdidas con motivo de las peatonalizaciones desarrolladas en los últimos años. El tercero de los errores, según Vox, es que la infraestructura está en un lugar estratégico, "situada a menos de diez minutos andando del centro y desaprovechada mientras vecinos, visitantes y comercios sufren la falta de aparcamiento".

"Avilés no puede seguir siendo rehén de las promesas vacías del PSOE. Queremos hechos, no propaganda. Cada día que pasa con el parking cerrado es un insulto a los vecinos que pagan impuestos y esperan soluciones reales", concluyó Arancha Martínez Riola.