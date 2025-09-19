El Yumay estrena cofrades de honor

"Es increíble que me reconozcan por hacer mi trabajo y por transmitir mi pasión por el jamón, quintaesencia de la gastronomía española", confesó ayer Santiago Martínez, cortador de jamón que ayer fue nombrado, junto a Vicente ‘El Pravianu’, cofrades de honor por parte de los Gastrónomos del Yumay. Además, la entidad nombró gastrónomos de mérito a la cofradía Buena Mesa de la Mar, cuya sede está en Salinas, y a Amigos de la sidra Brut D. O. y el Cava en Asturias. El mismo acto sirvió para dar el pistoletazo de salida al certamen internacional de jamón Grande Covián, que se alargará hasta el 22 de septiembre. Esa jornada se otorgará el premio "Jamón de plata negra Grande Covián" a Celestino Santos Buelga, catedrático de la Universidad de Salamanca y natural de Pola de Laviana.

"Agradezco mucho a la familia del Yumay el trato, la amistad y el esfuerzo por promocionar el jamón ibérico de bellota en una zona tan alejada de la dehesa", destacó Martínez, quien reconoció que en un sitio como el Yumay "me siento como en casa, bien recibido y entre amigos". "He estado en muchos eventos top, pero el Yumay es donde verdaderamente me siento feliz y entre amigos", señala el cortador de jamón.

La relación del Pravianu con los Gastrónomos del Yumay es larga. De hecho, el artista, director de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", es el gaitero oficial de la cofradía y el compositor del himno que se escucha en todos los actos que organiza la entidad.

"Para nosotros es un honor y motivo de orgullo que se nos haga un reconocimiento por Gastrónomos del Yumay después de más de 40 años desde la constitución de nuestra cofradía , máxime de la mano de una entidad doctorada en gastronomía por su buen tratamiento a los productos de la mar en particular y gastronomía en general", explicó Vicente Quintanilla, en representación de la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar.