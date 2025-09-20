La asociación mayoritaria de guardias civiles pide atajar los daños en el cuartel de Avilés

La asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil (JUCIL) ha vuelto a denunciar las "pésimas condiciones" de las instalaciones del cuartel de la Benemérita en Avilés, en la zona de Bustiello, pese a haber logrado, ya en 2023, que el servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento dictara una resolución, instando a la propiedad a la reparación de los desperfectos, que estimaban entonces en 333.979,65 euros, con un plazo estimado de 12 meses.

Se citaba en la resolución dictada por el Ayuntamiento, el desprendimiento de plaquetas que revisten las fachadas, la oxidación y deterioro de elementos metálicos en los balcones, la fractura del recubrimiento de hormigón en el armado de terrazas y forjados, además de la pérdida de cargas en zócalos, barandillas, terrazas, portales y recercado de celosías, como principales daños. Y se requería a la propiedad para que ejecutara las obras correspondientes de revisión y retirada de elementos en mal estado o en situación inestable, la impermeabilización de las zonas de terraza con filtraciones y que realizara las labores de tratamiento y reconstrucción necesarias en forjados, dinteles y fabricas de ladrillo, entre otras medidas.

Desde entonces se ha cumplido con la medida cautelar de protección de la vía pública, consistente en la instalación de marquesinas ancladas a la fachada o sobre andamios para evitar la caída de nuevos fragmentos sobre las usuarios de los edificios.

Pero desde la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil (JUCIL) insisten en que el conjunto de los seis edificios que componen el acuartelamiento avilesino de Bustiello, que se construyeron en 1972, presenta daños significativos en las fachadas que se encuentran más claramente expuestas a condiciones climatológicas adversas. Y recuerdan que, pese a las reiteradas llamadas de atención, no se ha acometido un plan integral para mejorar la situación.