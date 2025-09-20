Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine y sostenibilidad, a debate

Los debates sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y rodajes en la Cátedra de Cine continuaron este viernes con expertos como María José Pérez, de la empresa Ecometraje, y Bilal Lebou, desde Modexpor, además de Antonio Miguel Arenas, director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada y Enrique Meléndez, director de la Cátedra.

