Cine y sostenibilidad, a debate
Los debates sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y rodajes en la Cátedra de Cine continuaron este viernes con expertos como María José Pérez, de la empresa Ecometraje, y Bilal Lebou, desde Modexpor, además de Antonio Miguel Arenas, director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada y Enrique Meléndez, director de la Cátedra.
