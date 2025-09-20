Corvera reserva 16 parcelas de huertos urbanos para mayores

La nueva ordenanza municipal de huertos urbanos de Corvera ya ha sido publicada en el BOPA. En ella se establece que 16 parcelas se reservarán para personas jubiladas, 11 para desempleadas, 7 para ocupadas de 16 a 65 años y 1 para actividades educativas. Además, los cupos se revisarán cada 4 años y podrían variar en función de las nuevas necesidades del concejo. Por otro lado, se establece también la prohibición de cultivar, entre otras, especies psicotrópicas o invasoras, la modificación de la parcela, obras de cerramiento o la instalación de invernaderos.