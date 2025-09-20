USO denuncia que el comité de Saint Gobain actúa de espalda a la plantilla

"No hay ninguna prisa". Ese es el mensaje que transmitió la Sección Sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) a los trabajadores de Cristalería, a quienes el secretario del comité de empresa ha convocado para una reunión extraordinaria el próximo lunes 22, días antes de la convocatoria de reunión por parte de la empresa para conformar la mesa de negociación del convenio.

En su comunicado, la Unión señaló que "los plazos están para cumplirse" y para "garantizar que la mesa de negociación refleje la voluntad real de la plantilla. Sin embargo, USO señaló que "la mayoría del comité" pretende "ignorar" las decisiones tomadas por los trabajadores de la empresa en la última asamblea.

"El comité no puede actuar de espaldas a la plantilla ni imponer decisiones que contradigan lo que la mayoría ya decidió democráticamente", señaló el sindicato, que llamó a convocar una nueva asamblea para trasladar la toma de decisiones a la plantilla. "Aquí quien manda es la plantilla, no la mayoría circunstancial del comité", abundó el comunicado, que llamó a no ceder en los derechos laborales.