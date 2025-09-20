La empresa municipal de Servicios Auxiliares de Avilés se hará cargo ahora de turismo

El curso político comenzó con un Pleno sin apenas contenido, cargado de ruegos e interpelaciones y con el primer teniente de alcalde, Agustín Medina, como presidente de la asesión que sustituyó a la Alcaldesa, Mariví Monteserín, que no acudió al Pleno tras haber sufrido una lesión. Uno de los ruegos fue retirado del orden del día por petición expresa de su defensor, el portavoz de Podemos, David García, que preguntó al gobierno sobre la empresa municipal de Servicios Auxiliares.

La próxima semana serán publicadas las bases para adjudicar la plaza de gerente y en el Pleno de octubre se analizará la renovación de estatutos de la entidad para asumir más actividades. Estos compromisos que forman parte del acuerdo de gobierno local prevén incorporar en diciembre las áreas de turismo y cementerios, según fuentes municipales, que avanzaron que se trata de una primera fase de un proceso en el que se prevé ampliar además a los servicios de limpieza de los edificios de las fundaciones de Cultura y Deportes.

Política industrial.

El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, defendió la política industrial en Avilés en respuesta a una interpelación de Vox en la que se refirió a los planes municipales tras el ERE en Windar que alcanza a setenta trabajadores y sembrar dudas sobre la manera de atraer inversiones y garantizar el futuro industrial. "Avilés pierde fábricas, empleos y futuro industrial", señaló la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, que negó que los mercados internacionales y Donald Trump tuvieran "algo que ver" en ese ERE y no dudó en responsabilizar al gobierno regional y local de la falta de políticas de empleo y atraer inversiones. Campa replicó: "¿Está achacando a este gobierno el ERE de Windar?. ¿Hay falta de suelo para que esas inversiones se hagan en Avilés? La empresa no acomete esos trabajos porque alguien le ha cancelado esos pedidos. Vamos a seguir trabajando, habrá inversiones y habrá suelo disponible a corte plazo. Solo son capaces de ladrar".

Abono de facturas.

Ese fue solo uno de los debates, algunos más subidos de tono que otros entre el gobierno y la oposición en un Pleno, en el que fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de 8.251,72 para abonar facturas pendientes de Cogersa por la recogida de residuos en el municipio.

Vivienda.

A preguntas del PP, la concejala de Vivienda, Ana Solís, destacó que su área está ultimando la tramitación para habilitar nuevas viviendas públicas en suelo público, sin concretar aunque manifestó en que su deseo era que se firmara "pronto" con el Principado. Habló además de que el programa "Avilés Alquila" gestionará más de 200 alquileres este año y aclaró que ese plan municipal "no es incompatible con la declaración de zonas tensionadas". También se refiriró al nuevo programa autonómico "Alquilámoste", similar al municipal y "que convivirá con el Avilés Alquila al menos hasta noviembre". Solís destacó igualmente que su área busca financiación para rehabilitar casas de maestros y convertirlas en vivienda pública y reconoció que los pisos reacondicionados de La Luz aún tienen pendientes de ocupar tres inmuebles de tres habitaciones porque "ha costado colocarlos".

Estado de las infraestructuras ferroviarias.

El grupo municipal de Vox presentó la única moción del Pleno para intentar recabar los apoyos del resto de grupos para instar a Adif a limpieza la maleza y desbrozar el entorno de las vías en Avilés, renovar el apeadero de la estación, garantizar la seguridad de los vallados y dar a conocer el proyecto del soterramiento de las vías. La propuesta defendida por la edil Leticia Marinero fue rechazada por el gobierno (PSOE e IU) y Podemos por, en palabras de Pelayo García, edil de Movilidad, "estar mal enfocada y orientada" ya que, por ejemplo, la mejora del apeadero, aclaró García, es cosa de Renfe y no Adif. Con empate a doce, Medina hizo valer su voto de calidad como Alcalde en funciones para rechazar la moción que sí apoyó el PP.

Expedientes de disciplina urbanística.

Los populares alertaron sobre el estado de una edificación situada en el número 154 de la avenida Santa Apolonia. El concejal socialista Noé Vega aclaró que esa vivienda es propiedad del Arzobispado y está declarada en ruina técnica y económica. Tras varios requerimientos a la titularidad, es necesario, indicó Vega, garantizar la seguridad de la fachada así como retirar tejas sueltas y cierre de puertas y ventanas para garantizar su conservación ya que se trata de un inmueble catalogado.

Parking del centro niemeyer.

La intención del gobierno local es que el aparcamiento subtérraneo del centro cultural de la ría abra "diariamente y con un horario amplio", según destacó Campa a preguntas del PP. Detalló además que Ruasa, que será su gestor, negocia con la Fundación Niemeyer para determinar la apertura de puertas tras el cambio de gestión así como los precios públicos.

Debate sobre la "kale borroka" y los terroristas en el Congreso

Esther Llamazares es portavoz del PP en Avilés y diputada nacional y ayer en el pleno municipal afirmó que había «terroristas, gente que apoyó el terrorismo, gente que mató en este país» en el Congreso de los diputados. Lo expresó después de criticar a Pedro Sánchez por «alentar el odio» y en pleno debate sobre la Vuelta Ciclista a España a su paso por Avilés a cuenta de la concentración proPalestina y en contra de la participación del equipo israelí en la prueba. Vox criticó esa protesta y la vinculó con la «kale borroka», habló de «graves altercados» y «escenario conflictivo» cuando «Avilés merece respeto, seguridad y orden».

El concejal del PSOE, Juan Carlos Guerrero defendió que la concentración fue «pacífica» y pidió «unanimidad» para denunciar el genocidio de Israel a Palestina.

El Alcalde en funciones, Agustín Medina (IU), llamó la atención de Llamazares, tras sus palabras sobre «terroristas en el Congreso» y enfatizó que «suponen un descrédito a los políticos»: «Los diputados son personas elegidas por los ciudadanos».

No fue la única polémica del Pleno. También cuando Mari Cruz Coto, de Vox, preguntó a la edil de Normalización Llingüística, Ana Solís, sobre las rutas en asturiano «Caleya Avilés», que consideró que son «un gasto estúpido». Solís replicó y tildó de «ignorantes» las personas que critican los procesos de normalización lingüística. Llamazares cogió el guante y pidió «respeto» a todas las personas «que no piensan» como Solís y es más llegó a pedir la eliminación de sus «faltas de respeto» del acta.