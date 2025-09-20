Las familias de alumnado gitano, claves contra el abandono escolar

El 40 por ciento de los estudiantes gitanos de España ya ha repetido curso a los 11 años. Así lo señala un informe de la Fundación Secretariado Gitano. Además, este informe detalló que el 86 por ciento abandona prematuramente los estudios y que sólo el 0,4 por ciento completa algún nivel educativo superior. Estos datos, señaló la Fundación, son extrapolables a Asturias. Este jueves, la Fundación celebró el XXI Encuentro de Estudiantes Gitanos de Asturias en El Llar de Corvera con 75 jóvenes que el pasado curso lograron graduarse en su etapa educativa. El encuentro sirvió para analizar la situación actual de los estudiantes gitanos y las posibles medidas para mejorar sus resultados académicos.

En ese sentido, se destacó que la incorporación al primer ciclo de infantil sigue siendo más tardía que el resto del alumnado. Víctor García, director de la Fundación en Asturias, explicó que "es importante impulsar la matriculación de 0 a 3 años" puesto que "el correcto desarrollo cognitivo y psicomotriz permitirá una mayor estimulación que facilitará los futuros aprendizajes".

Según indicó García, las familias, con las que también trabaja la Fundación (243 el pasado curso) "quieren que sus hijas e hijos estén mejor preparados y que finalicen sus estudios". "Hay una visión negativa de ellas, pero cada vez están más involucradas", añadió García. Por otro lado, desde la Fundación señalaron la necesidad de incorporar al currículo educativo la historia y cultura del pueblo gitano "para que haya una mayor identificación". "La aportación de la cultura gitana en la sociedad española es muy importante. Debe ser una historia compartida porque el sistema educativo es un espacio de convivencia y de encuentro de la diversidad étnica y cultural", abundó García.