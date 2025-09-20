El Fary y Pimpinela triunfan en Avilés

Las ovaciones que se escuchaban ayer nada más entrar en la Casa de Cultura de Avilés daban fe de que no era una mañana más en el espacio cultural. Dentro se estaba disputando un concurso que trajo a la villa a participantes de Llanes o Gijón, entre otros lugares. El objetivo era claro: buscar una de las mejores voces de la región. La pelea fue dura, pero finalmente Paula Menéndez se alzó con la victoria. Y es que ayer se celebró un concurso de talentos con distintas asociaciones de personas con discapacidad y diversidad que lleno la ciudad de talento.

Carmen Bustamante y Vanesa de la Torre. | LUISMA MURIAS

La primera en salir a escena, tras los primeros aplausos, fue Sandra Fuentecilla. Para prepararse para el reto que tenía por delante, la llanisca se quitó la chaqueta. Era consciente de que, con el calor de los focos, rápidamente le iba a sobrar. Su elección para arrancar fue "la canción del torito", "La Luna y el Toro, tema de "El Fary. Se la dedico a Chus, mi monitora", reveló Fuentecilla antes de echar mano al micrófono y empezar a entonar.

Sandra Fuentecilla, antes de su actuación. | LUISMA MURIAS

Tras ella, llegó el turno de Vanesa de la Torre y Carmen Bustamante, el primer dúo de la mañana. A pesar del apellido de la segunda de ellas, muy relacionado con el conocido cantante de San Vicente de la Barquera, la artista decidió hacer un pequeño guiño a otro triunfito antes de empezar. La llanista lanzó una pequeña patada al aire, al más puro estilo Bisbal, antes de dedicar la canción que iba a interpretar con su amiga a "toda mi familia, a Chus y a Estela". Este dúo apostó por recrear una canción de Pimpinela.

La programación de hoy en DiversAvilés pondrá el acento en la creatividad y el talento inclusivo con propuestas que combinan moda, música y cultura urbana. La jornada arrancará a las 17.00 horas en la Casa de Cultura con un desfile de moda organizado con la colaboración de tiendas del tejido asociativo de Avilés y Gijón. Sobre la pasarela desfilarán modelos con diversidad funcional en una cita abierta al público con entrada libre.

La actividad se trasladará después a la Factoría Cultural, que a partir de las 19.00 horas acogerá la actuación de la Banda DiversidArte, formada por 15 percusionistas con distintas diversidades y dirigida por el maestro Antonio Arias Mosquera. La velada culminará a las 20 horas con la puesta en escena de Freestyle People, el primer grupo inclusivo de rap improvisado en España, nacido de la colaboración entre Gallos del Norte y la Asociación Poten100mos, que demostrará cómo la diversidad también rima y fluye en clave de hip hop.