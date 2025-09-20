José Ángel Cardín: "El mercado del azabache está fatal, los artesanos están presos de la escasez"

El palacio de Valdecarzana acogió este viernes las jornadas "El azabache y el Camino", enfocadas a poner en valor la cultura del mineral semiprecioso asturiano. El economista y sociólogo José Ángel Cardín impartió una ponencia en la que repasó la historia y la actualidad del sector.

¿Cómo nació el vínculo entre el azabache y el Camino de Santiago?

Durante los siglos XI, XII y XIII, sólo se trataba de la concha vieira, que era milagrosa, que había producido algunos milagros, y era lo que traían los peregrinos. Desde lejos se les veía que eran hombres que caminaban por la fe y que iban por toda Europa con la concha vieira. Pero después la concha vieira se empezó a falsificar, en el sentido de que, teóricamente, eran las conchas que les daban en Santiago bendecidas, pero ya se conseguían en Las Landas, en Francia o donde fuese. Los peregrinos no esperaban llegar a Santiago para tener la concha, sino que la traían muchos kilómetros antes. Entonces, al final, se impuso el azabache, porque el azabache, como piedra mágica y como piedra que no se puede falsificar ya que tenía un oficio, auténticamente un oficio de azabacheros. Así, en Santiago se empezó a imponer. Y los últimos 100 metros del camino de Santiago, todavía hoy en día, se llama Rúa de Azabacherías.

¿Cómo era en aquel entonces esa Rúa?

Entonces había 30 despachos de azabacheros, donde tenían allí oficiales, chicos aprendices y el maestro. Tenían aquel oficio y se vendían muchas piezas, millones de piezas pequeñitas de azabache. Así como se vendieron millones de piezas de conchas durante 400 años, pues durante 400 años se vendían también piezas pequeñitas de azabache. Las piezas grandes, un apóstol, un santo, o una cruz… todo eso solo era para nobles o para personas del alto clero porque costaba mucho dinero. Una pieza de azabache de un apóstol lleva 300 horas de estar con la gubia trabajándolo. Era mucho trabajo, muy delicado y muy frágil porque se podían romper. Había miles y miles de peticiones para todos los peregrinos que querían llevar alguna pieza.

¿En qué situación se encuentra ahora el mercado del azabache?

Pues fatal, porque no hay aprendices, porque no hay azabache y no hay azabacheros casi. Existe alguna asociación y los 15 o 20 artesanos importantes hacen trabajos excelentes, pero con piezas pequeñitas. Van a las ferias, que hay 3 o 4 importantes en Asturias, y pueden mantenerse ahí con ilusión, pero la verdad es que están pendientes de que se abra la mina. Llevamos 20 años que sí, que no y al final, seguimos igual.

¿Por qué está esa complejidad?

Principalmente porque necesitamos algo que se llama burocracia. Son muchos los permisos que hay que obtener. La mina lleva 20 años sin funcionar, y la gente dice que están arrancando, pero llevan 20 años sin posibilidad de hacerlo realidad, entonces están presos de esa situación de escasez.

Por el contrario, el Camino de Santiago está más vivo que nunca, batiendo cada año algún récord.

Sí, pero el boom Camino de Santiago no es el boom del azabache. Los 500.000 peregrinos de este año, 499.430 que hubo el año pasado, no significan nada porque la gente, las motivaciones que hay para hacer el Camino, el 80 por ciento lo toman como un desafío. Se busca ir con unos amigos, encontrarse a uno mismo, ver un poco cómo es la experiencia. El apartado religioso y culturas representa a la minoría. Si un día la gente se vuelve un poco más reflexiva y quiere volver a saber lo que es Santiago, allí están los azabacheros de siempre preparados para atenderlos, pero por el momento está la cosa en "stand-by".

