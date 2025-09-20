José Seguín vuelve a recordar su época gloria: "Cuando más disfrute fue como deportista"

José Seguín tardará tiempo en olvidar el homenaje que vivió ayer. La leyenda del piragüismo asturiano recibió, de manos de sus amigos, compañeros y antiguos rivales, el premio "Pala de Oro 2025" que entrega la Asociación de veteranos Piragüismo Principado de Asturias. "Para mí es un auténtico honor", aseguró el de Las Bárzanas, que compartió mesa y mantel junto a "unos grandes colegas que me aprecian "en el restaurante Quinta Araña. Aunque ahora ya no está ligado a su pasión, confía en que uno de sus nietos pueda, en unos años, seguir sus pasos.

"Estoy muy agradecido, no estoy acostumbrado a recibir homenajes así", reconoce Seguín, que destaca que gran parte de la asociación que ahora le ha premiado "son compañeros y rivales de mis años jóvenes, de cuando todavía competía". Su nombramiento se suma a los de Manolo Busto y Herminio Menéndez, los primeros ganadores del premio. "Este galardón es uno de los eventos principales que tenemos como asociación. Creemos que es importante que no se pierda la historia de este deporte, y por eso hacemos esto. Son gente del mundo del piragüismo que nos han traído éxito y hace que estamos orgullosos de ellos", sostiene Carlos Lopera, uno de los ideólogos de esta distinción.

Hablar de José Seguín es hablar de una auténtica leyenda del piragüismo asturiano. En 1970 el castrillonense se inició en el Club de Mar de Avilés, fichando dos meses después por el Náutico de Ensidesa. En 1973 le llamaron por primera vez de la selección nacional, con la que se concentró en Rumanía. Tres años después cumplió el sueño de todo deportista: ir a unos Juegos Olímpicos. Participó en los de Montreal, compitiendo en K2 junto el leonés Guillermo del Riego, obteniendo el cuarto puesto en 500 metros y el quinto en 1.000 metros. No tocó medalla, pero puede presumir de tener dos diplomas olímpicos en sus vitrinas. Además, tiene varios campeonatos de España y dos terceros puertos en dos regatas internacionales, la de Zaandam (Países Bajos) y la de Nottingham (Inglaterra). Tras su retiro, en 1978, pasó a ser entrenador del Club Naútico Ensidesa, donde también tocó la gloria en varias ocasiones. Además, entre los años 1989 y 2003 fue director del Centro de Alto Rendimiento de Trasona y, hasta el 2007, fue técnico del equipo nacional junior en la Residencia Joaquín Blume, y a continuación, entrenador de varios palistas de la selección absoluta.

"Si te digo la verdad, no hay nada como competir. No hay comparación", confiesa Seguín que, aunque reconoce que sufría más cuando estaba encima de la piragua, reconoce que esa era su gran pasión. "He tenido deportistas que han llegado muy lejos, incluso campeones del mundo, y obviamente te alegras mucho por ellos, porque sabes todo lo que han trabajado para conseguir algo así. Pero ser deportista es otra cosa", indica. Ahora espera que su nieto siga los pases. "De pequeños lleve a los dos que tengo a hacer piragüismo, pero su madre tuvo que irse a Madrid y lo tuvieron que dejar. Ahora el mayor quiere volver a Asturias, así que a ver si lo puedo convencer", desea el castrillonense.