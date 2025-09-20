Piedras Blancas estrena nuevo "mupi" electrónico
Piedras Blancas está de estreno. Ayer se puso en funcionamiento el mupi electrónico situado delante de la Oficina de Turismo de la capital de Castrillón, ubicada en la plaza de Europa. En el dispositivo se anunciarán los próximos eventos organizados desde las distintas áreas municipales, tales, como se ve en la imagen, del talles de enfermedades más vinculadas a la soledad. En próximas fechas al carrusel de carteles de eventos se irá incorporando a pantallas ubicadas en el interior de la casa consistorial, así como en otros equipamientos municipales.
