Pillarno se prepara para sus dos romerías por Santa Tecla

Tras abrir boca durante la tarde-noche de ayer con un concurso de brisca entre tres, Pillarno se prepara para vivir los dos días grandes de sus fiestas. Hoy todo arrancará con un concurso de tortillas, a lo que seguirá el homenaje al güelo y güela del pueblo 2025. Además, actuarán el grupo folclórico "Espolín" y habrá espacio para el humor asturiano con "Folixa Astur". A las 20.00 horas arrancará la venta de vales para poder cenar en la fiestas, donde cuenta con diferentes puestos con tortos con picadillo, longaniza, lacón o lomo con patatas. A las 23.00 horas empezará la primera verbena, que correrá a cargo de "Dúo La cigarra", "Dj Pelayo" y "Dj Danigg’s".

El domingo, último día de los festejos, se celebrará la misa en honor a Santa Tecla y San Cipriano y, a la misma hora, se abrirá la atracción hinchable, a la que se podrá acceder de manera gratuita hasta las 20 horas. La sesión vermú contará con la actuación de "Kaki Sugar 22" y, posteriormente, se hará una comida de vecindad. La tarde se cerrar á con juegos populares con una romería a cargo de "Dúo Brass".