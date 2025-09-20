Polémica en la ría del Nalón: Soto del Barco achaca al "color político" la baja inversión para el dragado de La Arena

"Como suele ser habitual, siempre se encuentra una justificación oficial a actuar en muchísima mayor medida en el margen izquierdo de la ría, el de Muros del Nalón, que en el de la derecha, el de Soto del Barco. Eso nos lleva a pensar que la razón se debe al color del gobierno que hay en cada uno de los municipios", critica duramente José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco. El motivo de sus palabras está en la última inversión por parte del Principado en la desembocadura del Nalón. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado, por un importe de 533.915 euros, las obras de dragado en los puertos de La Arena y San Esteban de Pravia, en Muros de Nalón. Pero lo curioso es que, en vez de repartir el presupuesto en partes iguales, la mayoría del mismo cae para el lado de Muros del Nalón, donde gobierna el PSOE.

Según explican desde el Principado, el objetivo de esta intervención es mejorar las condiciones de navegación y operatividad en ambos puertos mediante la retirada de sedimentos acumulados. En el caso de San Esteban, se intervendrá en el canal de acceso al puerto, donde se prevé dragar una superficie de 17.403 metros cuadrados y alcanzar una profundidad media de -3 metros. Se estima que se retirarán unos 19.770 metros cúbicos de sedimentos. En cambio, en La Arena la superficie de dragado será de 12.983 metros cuadrados, con una profundidad media de -2 metros, y se retirarán aproximadamente 10.077 metros cúbicos de material.

"Desde que llegue a la Alcaldía hemos estado reivindicando una actuación en el abandonado puerto de La Arena. Pero, mientras no se adopten medidas para la protección integral de la zona portuaria, no se resolverá el problema de los sedimentos que, en la bajamar, dejan en seco varios atraques", carga Lozano, que recuerda que, además, el Ayuntamiento de Soto del barco ha tenido que volver a afrontar la limpieza de la playa de Los Quebrantos. "El Principado tan solo subvenciona el 60% del coste, teniendo que asumir nosotros la diferencia", apunta el regidor, que señala que "se trata de una cuestión que afecta a todo el cauce del río, desde el Alto Nalón hasta la desembocadura, y que todo se deposita por razones de las corrientes en nuestra playa". "En la última reunión con los responsables de Puertos nos han dicho que están elaborando un estudio técnico para afrontar el problema de forma definitiva, espero que así sea", cierra.