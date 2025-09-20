Las Vegas estrena aparcamientos con más comodidad
La calle Palacio Valdés cuenta ahora con 16 plazas para turismos, cinco más que antes
C. G.
Los trabajos de reordenación de las plazas de aparcamiento de la calle Palacio Valdés de Las Vegas ya han finalizado. La intervención, con una inversión de 3.000 euros, permite mejorar la capacidad y comodidad del estacionamiento de la zona, así como aumentar el número de plazas de 11 a 16 turismos, además de dos nuevas plazas para motocicletas. Próximamente se abrirá un acceso a este aparcamiento por la avenida Principado.
En concreto, se redistribuyeron los espacios y el carril de circulación para optimizar la superficie disponible. En cuanto a las plazas, tienen una anchura de 2,5 metros entre ejes, mejorando la maniobrabilidad y facilidad del estacionamiento. La distancia entre el último aparcamiento y el muro del edificio era anteriormente de 4,45 metros, dificultando las maniobras. Tras esta intervención se ha pasado a 5 metros. "Hemos ganado plazas, más amplias y cómodas. Estas pequeñas intervenciones repercuten en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora de la calidad de vida en el concejo", señaló el alcalde, Iván Fernández.
