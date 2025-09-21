Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés

"Pepita es una de esas tiendas que da carisma a una ciudad. Es una pena que ahora vaya a cerrar, la verdad. Piensas en El Parche y siempre te viene su letrero a la mente", reconoce Concha Méndez sobre el comercio textil Pepita. Hace unos días el establecimiento colocó en sus escaparates un cartel que pilló por sorpresa a muchos vecinos: "Liquidación por jubilación". Su dueño ha decidido bajar la persiana y, aunque se desconoce la fecha en la que el negocio cerrará sus puertas de manera definitiva, sus clientas se apresuran a realizar las últimas compras, aprovechando además los buenos descuentos que está ofreciendo el establecimiento. "Gran parte de mi armario es de esta tienda, ahora me las tendré que ingeniar para comprarme ropa", lamenta la vecina de Avilés.

Otra de las clientas que, durante los setenta años que lleva Pepita abierta, ha comprado en decenas de veces dentro es Lourdes Gutiérrez, vecina del barrio de Sabugo. "Se va a hacer muy extraño ver la tienda cerrada, la verdad. después de tantos años es como un monumento de la ciudad, un símbolo que va más allá que un simple negocio. Espero que, si ponen algo nuevo aquí, siga una línea parecida a lo que hay", señala la avilesina, quien lamenta que, poco a poco, muchos de los establecimientos del centro estén cerrando. "Que no pongan otra cafetería más, que esta zona está llena", desea.

Mientras se concreta el cierre del negocio, los clientes del establecimiento aprovechan los precios rebajados que tiene, para acelerar la liquidación de la tienda. Ayer fueron muchos los vecinos de la ciudad que se acercaron por Pepita. "Bueno, ya me despido, porque la próxima vez que necesite algo de ropa igual no te veo", comentaba una de ellas tras pagar. Y es que, tras setenta años de actividad, Avilés llora el adiós de uno de los negocios más característicos de su casco histórico Cabe recordar que, además, la marca tiene también locales en Gijón y Oviedo que, al igual que el avilesino, también cerrarán sus puertas.