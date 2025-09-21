"Tenemos unos modelos que de aquí van a ir a Cibeles", exclamó Yolanda Alonso, concejala de Cultura, para dar el pistoletazo de salida al gran desfile de moda del festival DiversAvilés, evento que hoy cierra una semana de actividades con la obra de teatro "Sexpiertos". Un total de diecisiete modelos desfilaron por la pasarela improvisada de la casa de Cultura, luciendo prendas que varios negocios de la ciudad decidieron prestar para la iniciativa. Con ello, quedó de sobra demostrado la fuerte unión entre moda y diversidad. "Avilés es una ciudad que le gusta mucho la cultural. Tenemos un gran teatro, cine, conservatorio... Pero no podemos disfrutar plenamente de la cultura si todas las personas no lo pueden hacer. Queríamos demostrar que todos tienen capacidades para hacer arte y cultura y, así, ser una ciudad más participativa", destacó la concejala, quien quiso poner en valor la importancia de eventos como el que se celebró en la ciudad durante estos días.

Dos de las participantes en sendos momentos de la pasarela.

En el desfile participaron diecisiete modelos, entre los que también estaba Paul Montiel, conocido popularmente como "El hombre de titanio". También hubo representación de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac) y de la asociación Alarde, una escuela de arte para personas con discapacidad intelectual.

De Avilés a la pasarela de Cibeles

Durante la más de media hora que duró la actividad se pudieron ver a las modelos con diferentes estilos, desde bañadores, para la temporada estival , a chaquetones, camisetas y jerseys. Eso sí, no fue el único evento del día en "DiverAvilés". Tras el desfile la banda "DiversidArte", compuesta por quince percusionistas, actuó en la Factoría Cultural, dando cuenta de su maestría a la hora de dominar diferentes ritmos. Su concierto dio paso al de "Freestyle People", proyecto creado por "Gallos del Norte" y la Asociación "Poten100mos". Es el primer grupo de freestyle (rap improvisado) inclusivo de la historia.

Hoy el "DiversAvilés" cierra esta edición con la obra de teatro "Sexpiertos", que se representará en la Casa de la Cultura. La obra está protagonizada por Telmo Irureta y Aitziber Garmendia y en ella se reflexiona sobre el amor, el sexo y la soledad.