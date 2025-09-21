Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bustio adelanta la Pilarica en Gozón

La localidad cerró sus fiestas con concentración de porsches y homenaje al luchador Borja García

Un momento de las celebraciones.

Un momento de las celebraciones.

N. M.

Bustio (Gozón

Tras tres días de festejos, Bustio cerró ayer sus fiestas de la Pilarica por todo lo alto. La localidad gozoniega organizó su primera concentración de Porsches, con una buena afluencia de público, y, además, rindió homenaje a su gran estrella a nivel deportivo: el luchador de MMA Borja García. Eso sí, las celebraciones no se pudieron coronar del todo, ya que, por el mal tiempo, no se pudo celebrar la tradicional procesión. Aún así, la lluvia no fue excusa para que los vecinos pudiesen disfrutar de las fiestas.

Los sonidos de los motores de los Porsches fueron los encargados de sacar de la cama a los vecinos de Bustio. Al prao de la fiesta se acercaron varios de estos automóviles, además de otros coches clásicos, como un impresionante Ferrari rojo, que cautivaron a muchos de los asistentes ayer en Gozón.

El homenaje a Borja García

El homenaje a Borja García / Lne

Posteriormente se celebró la misa, aunque no se pudo salir de procesión por culpa de la lluvia que acompañó durante la jornada. Estaba previsto que la banda de gaitas "Cabu Peñes" amenizase el desfile, pero finalmente tuvieron que tocar dentro de la carpa de la fiesta. En la sesión vermú participó el grupo de baile "Ocle".

Aprovechando los festejos, Bustio rindió homenaje a su vecino más destacado: Borja García Heres. El gozoniego, peleador de MMA, fue campeón del mundo de peso mosca en WAR, título que perdió en su último combate ante "Peligro". Sus vecinos le hicieron entrega de una talla de madera en la que se puede ver a un águila en posición de boxeador, obra de Gento.

Tras la costillada se celebró la última de las verbenas de la Pilarica adelantada en Gozón, amenizada por Miro Álvarez, poniendo así el colofón a tres días de festejos que han dejado un gran sabor de boca entre los vecinos.

